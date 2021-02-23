Вирусолог Широбоков одобрил закупленную в Индии вакцину AstraZeneca и рассказал нюансы

Широбокрв заметил, что эта вакцина сертифицирована в ЕС и не требует сложных условий хранения, как, например, Pfizer.

"Сегодня есть три вакцины, которые готовятся в ведущих лабораториях, в частности Оксфордском университете AstraZeneca, что производится в Индии", - подчеркнул он.

Pfizer безусловно эффективная вакцина, и это доказано на примере Израиля, где среди вакцинированных заболеваемость коронавирусом уменьшилась на 95%, продолжил вирусолог. Но ее хранить надо при минус 70, к чему Украина совсем не готова.

"У нас такой холодовой цепи пока, к сожалению, нет в большом количестве. Это очень ценное оборудование - низкотемпературные рефрижераторы", - говорит он.

Вакцина же AstraZeneca, которую сегодня получила Украина, имеет менее прихотливые условия хранения, но также демонстрирует эффективность, указывает Широбоков.

"Вакцина AstraZeneca ("оксфордская") - она на основе вектора живого вируса. То есть при введении этого вируса будут синтезироваться антитела против белка S, которые нейтрализуют коронавирус.

Абсолютно нормальный подход - в Европе эта вакцина сертифицирована, и в ряде стран мира уже начали испытания, успешные испытания. Эта вакцина эффективна и не требует низкотемпературного хранения, она сохраняется как аденовирус в условиях обычного холодильника", - объясняет вирусолог.

Но вместе с тем, сегодня нельзя точно сказать, сколько нужно будет людям вакцинаций от коронавируса, продолжил Широбоков.

"Я согласен с нашим министром (министр здравоохранения Максим Степанов - ред.), который сказал: не исключено, что через полгода - 9 месяцев нам предстоит идти на еще одну вакцинацию. Ведь надо учитывать различные обстоятельства: небольшой иммунитет, который оставляет после себя вирус и вакцинный, и обычный при заболевании, новые штаммы - а это будет приводить к модификации всех вакцин без исключения. Так что сейчас надо начинать с того, что доступно, но немедленно, так как промедление невозможно", - резюмировал вирусолог Широбоков.