Вакцинация от COVID-19 в Украине стартует 24 февраля

|23 февраля 2021
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Вакцинация от COVID-19 в Украине стартует уже завтра, 24 февраля. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга во вторник, 23 февраля.
"Вакцинацию планируем начать уже завтра (24 февраля - ред.) после доставки первых партий, с постоянным наращиванием мощностей и развертыванием как можно большего количества точек и пунктов прививки", - рассказал Ляшко.
По его словам, вакцинация будет происходить на первом этапе на одной платформе, то есть только мобильными бригадами, со второго этапа запускают две платформы - это мобильные бригады и пункты прививки.
Также Ляшко сообщил, что первая партия вакцины против коронавируса уже доставлена на склад "Укрпромпостач", и на этом складе проходит входной контроль.
"После завершения входного контроля согласно распределению Минздрава партия вакцины будет расфасована для каждой из областей для нашей страны. И завтра с самого утра 11 автомобилей отправятся в путешествие и будут доставлять вакцину в областные склады. Вместе с вакциной будут доставлены шприцы для инъекций и боксы безопасной утилизации шприцев, а также раздаточные материалы - информированное согласие на прививку и агитационные материалы", - рассказал Ляшко.
Кроме того, он добавил, что вакцину начнут развозить одновременно, но логистически может быть либо сейчас, либо завтра в областях.
По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, в Украине разработали четкий план, что позволяет сразу после прибытия вакцины против COVID-19 развозить ее в областные склады 11 транспортными средствами одновременно.
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Вакцинация от COVID-19 в Украине стартует уже завтра, 24 февраля. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга во вторник, 23 февраля.