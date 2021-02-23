С 1 марта украинцы смогут записываться на вакцинацию: в Минздраве сообщили процедуру

Минздрав совместно с Министерством цифровой трансформации создали услугу, которая позволит записаться в лист ожидания вакцинации от COVID-19. Каждый желающий сможет с 1 марта попасть в этот список. Об этом на брифинге в среду сказал заместитель министра здравоохранения по вопросам цифровой трансформации Ярослав Кучер.

“Минздрав совместно с Министерством цифровой трансформации увеличили количество услуг, которые может получить гражданин в своем смартфоне или с компьютера, не выходя из дома. Мы создали услугу “Запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19”, который будет доступен в приложении и на портале “Дия”, — сказал Кучер.

По словам заместителя министра, услуга касается украинцев, которые хотят записаться в очередь в возрасте от 18 до 55 лет, вакцинация которых по плану Минздрава предусмотрена на 5 этапе.

“Каждый желающий сможет с 1 марта попасть в этот список. Сделать это можно будет на портале „Дия“, на приложении, с помощью контактного центра, который мы уже сейчас начинаем обучать и тренировать. Когда, согласно дорожной карте вакцинации, наступит соответствующий этап, гражданам, которые будут в электронной очереди, предложат записаться в пункт прививки, выбрав ближайший пункт, конкретную дату и время визита”, — отметил Кучер.