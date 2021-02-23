Украина возвращается к адаптивному карантину: что изменится уже завтра

|23 февраля 2021
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С 24 февраля в Украине начнет действовать адаптивный карантин с зонированием. Большая часть страны будет в "желтой" зоне, за исключением Ивано-Франковской и Черновицкой областей, где ограничения уже усилены из-за вспышки коронавируса.
Во время заседания 17 февраля Кабмин принял постановление о возвращении адаптивной модели карантина. В зависимости от эпидситуации, в регионах будет устанавливаться "зеленая", "желтая", "оранжевая" или "красная" зона.
Кроме этого, правительство продлило общий срок действия карантина до 30 апреля.
Со среды, 24 февраля большая часть страны будет отнесена к "желтой" зоне. Ее ограничения фактически соответствуют действующим на данный момент, но с некоторыми послаблениями.
В случае роста заболеваемости, в дальнейшем регионы могут переходить в "оранжевую" зону. Она сигнализирует об ухудшении ситуации, но не предусматривает дополнительных запретов. По состоянию на 23 февраля, критериям "оранжевой" зоны соответствуют Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская, Тернопольская области.
"Красная" зона может быть установлена при критическим уровне инфицирования в регионе. Подразумевает строгие ограничения, подобные январскому локдауну. Согласно критериям Минздрава, в "красную" зону попали Ивано-Франковская и Черновицкая области.
В "зеленой" зоне ограничения будут минимальными. Она может быть введена на всей территории страны при эпидпороге заболеваемости гриппом и ОРВИ менее 50%, коэффициенте выявления COVID-19 менее 5%.
В "желтой" зоне сохраняется большинство действующих на данный момент ограничений и запретов:
При этом в "желтой" зоне некоторые ограничения будут смягчены. Так, на 1 час продлевается режим работы заведений общепита. С 24 февраля рестораны, бары, кафе смогут обслуживать посетителей с 07:00 до 24:00 (в остальное время - заказы на вынос).
Количество участников массовых мероприятий разрешается 1 человек на 4 кв.м, ранее действовало ограничение - не более 20 человек.
С 24 февраля учебные заведения можно будет посещать группами более 20 человек.
Разрешено присутствие зрителей на спортивных соревнованиях командных видов спорта, футбольных матчах при заполняемости залов, трибун - не более 50%.
Увеличивается количество посетителей бассейнов, спортивных залов и фитнес центров - 1 человек на 10 кв.м.
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С 24 февраля в Украине начнет действовать адаптивный карантин с зонированием. Большая часть страны будет в "желтой" зоне, за исключением Ивано-Франковской и Черновицкой областей, где ограничения уже усилены из-за вспышки коронавируса.