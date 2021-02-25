Призыв в армию 2021: кому в Украине предоставляется отсрочка

|25 февраля 2021
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Сегодня, 24 февраля, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №71/2021 "Об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы, сроках проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2021 году". Об этом говорится на сайте президента.
Согласно документу, призыв граждан Украины на срочную военную службу будет проведено в течение апреля-июня и течение октября-декабря 2021 года.
Призывные комиссии начнут работу 1 апреля и 1 октября 2021 года соответственно. Подготовительные мероприятия к проведению призыва будут начинаться с 1 марта и 1 сентября 2021 года.
Отсрочка предоставляется гражданам, которые учатся:
Кроме того, отсрочка от призыва на срочную военную службу предоставляется гражданам по семейным обстоятельствам, для продолжения профессиональной деятельности и по состоянию здоровья.
Рассмотрение вопроса о призыве или предоставления отсрочки (освобождения) от призыва возлагается на районные (городские) призывные комиссии.
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23 февраля 2021
• Украина возвращается к адаптивному карантину: что изменится уже завтра
• С 1 марта украинцы смогут записываться на вакцинацию: в Минздраве сообщили процедуру
• Вакцинация от COVID-19 в Украине стартует 24 февраля
• Вирусолог Широбоков одобрил закупленную в Индии вакцину AstraZeneca и рассказал нюансы
7 февраля 2021
• В Украине часть пенсий повысят на 1650 грн: кто получит самую большую прибавку
• Полиция задержала жителя Славянска за убийство матери
• В чем состоят преимущества систем замещения волос
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5 февраля 2021
• Минимальная зарплата в Украине в 10 раз меньше, чем в самых богатых странах ЕС
• Машинка для стрижки волос: Как выбрать и на что обратить внимание?
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• Bluetooth-наушники: преимущества и особенности аксессуаров
• Международные резервы Украины уменьшились до 28,8 млрд долларов
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3 февраля 2021
• КСУ не смог рассмотреть дело о толковании понятия "достойные условия жизни"
• Украину планируют "оцифровать". Что будет с чиновниками, которые потеряют работу
• Джефф Безос покидает пост CEO Amazon
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25 января 2021
• Компания Маска отправила в космос одновременно более 140 спутников и поставила новый рекорд
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• Первая в ЕС: Германия будет бороться с COVID лекарством на основе антител
• Как правильно сделать ставки на Дота-2: советы для новичков
• НБУ назвал наиболее распространенные банкноты и монеты
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Комментарии к статье «Призыв в армию 2021: кому в Украине предоставляется отсрочка»
Сегодня, 24 февраля, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №71/2021 "Об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы, сроках проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2021 году". Об этом говорится на сайте президента.