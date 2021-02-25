 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Призыв в армию 2021: кому в Украине предоставляется отсрочка
25 февраля 2021 Просмотров: 41 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Сегодня, 24 февраля, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №71/2021 "Об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы, сроках проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2021 году". Об этом говорится на сайте президента.

Согласно документу, призыв граждан Украины на срочную военную службу будет проведено в течение апреля-июня и течение октября-декабря 2021 года.

Призывные комиссии начнут работу 1 апреля и 1 октября 2021 года соответственно. Подготовительные мероприятия к проведению призыва будут начинаться с 1 марта и 1 сентября 2021 года.

Отсрочка предоставляется гражданам, которые учатся:

  • в учреждениях общего среднего образования III степени и профессионального (профессионально-технического) образования с дневной формой обучения;
  • в учреждениях профессионального пред высшего образования с дневной формой обучения, в том числе во время получения начального уровня (короткого цикла) и первого (бакалаврской) уровня высшего образования по программам многоступенчатой ​​системы образования;
  • в учреждениях профессионального пред высшего и/или высшего образования по дневной форме обучения, в том числе во время получения следующей ступени образования;
  • в учреждениях среднего или высшего духовного образования с дневной формой обучения;
  • в интернатуре, аспирантуре или докторантуре с отрывом или без отрыва от производства.

Кроме того, отсрочка от призыва на срочную военную службу предоставляется гражданам по семейным обстоятельствам, для продолжения профессиональной деятельности и по состоянию здоровья.

Рассмотрение вопроса о призыве или предоставления отсрочки (освобождения) от призыва возлагается на районные (городские) призывные комиссии.
По материалам: РБК-Украина

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

25 февраля 2021

Инвестиции в экономику Украины за 2020 год обвалились почти на 40%

Болельщикам могут разрешить посещать другие страны для поездок на матчи Евро-2020

Призыв в армию 2021: кому в Украине предоставляется отсрочка

В Раду внесли законопроект о коллаборантах: что он предлагает

23 февраля 2021

Украина возвращается к адаптивному карантину: что изменится уже завтра

С 1 марта украинцы смогут записываться на вакцинацию: в Минздраве сообщили процедуру

Вакцинация от COVID-19 в Украине стартует 24 февраля

Вирусолог Широбоков одобрил закупленную в Индии вакцину AstraZeneca и рассказал нюансы

7 февраля 2021

В Украине часть пенсий повысят на 1650 грн: кто получит самую большую прибавку

Полиция задержала жителя Славянска за убийство матери

В чем состоят преимущества систем замещения волос

AstraZeneca и Novavax, Sinovac и Pfizer: чем будут колоть украинцев

5 февраля 2021

Минимальная зарплата в Украине в 10 раз меньше, чем в самых богатых странах ЕС

Машинка для стрижки волос: Как выбрать и на что обратить внимание?

В Украине могут запретить размещение рекламы на дорогах

Bluetooth-наушники: преимущества и особенности аксессуаров

Международные резервы Украины уменьшились до 28,8 млрд долларов

В Украине ввели электронные трудовые книжки

3 февраля 2021

КСУ не смог рассмотреть дело о толковании понятия "достойные условия жизни"

Украину планируют "оцифровать". Что будет с чиновниками, которые потеряют работу

Джефф Безос покидает пост CEO Amazon

Определилось новое место проведения Чемпионата мира-2021 по хоккею

В Евросоюзе пересмотрели ограничения на въезд в Шенгенскую зону

6 критериев выбора прогулочной коляски

Рада сделала шаг к усилению ответственности за домашнее насилие

25 января 2021

Компания Маска отправила в космос одновременно более 140 спутников и поставила новый рекорд

Украинский язык станет обязательным для сдачи ВНО с 2025 года

Первая в ЕС: Германия будет бороться с COVID лекарством на основе антител

Как правильно сделать ставки на Дота-2: советы для новичков

НБУ назвал наиболее распространенные банкноты и монеты

Два десятка мировых лидеров на этой неделе встретятся на "виртуальном Давосе"

Также в разделе

В Раду внесли законопроект о коллаборантах: что он предлагает

— 25 февраля 2021 —

В Верховную раду сегодня внесли законопроект об установлении уголовной ответственности за коллаборационную деятельность. Документ был зарегистрирован в парламенте под номером 5144. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента и сообщение нардепа Евгении Кравчук на странице в Facebook.

Читать далее ⇒

Украина возвращается к адаптивному карантину: что изменится уже завтра

— 23 февраля 2021 —

С 24 февраля в Украине начнет действовать адаптивный карантин с зонированием. Большая часть страны будет в "желтой" зоне, за исключением Ивано-Франковской и Черновицкой областей, где ограничения уже усилены из-за вспышки коронавируса.

Читать далее ⇒

С 1 марта украинцы смогут записываться на вакцинацию: в Минздраве сообщили процедуру

— 23 февраля 2021 —

Минздрав совместно с Министерством цифровой трансформации создали услугу, которая позволит записаться в лист ожидания вакцинации от COVID-19. Каждый желающий сможет с 1 марта попасть в этот список. Об этом на брифинге в среду сказал заместитель министра здравоохранения по вопросам цифровой трансформации Ярослав Кучер.

Читать далее ⇒

Вакцинация от COVID-19 в Украине стартует 24 февраля

— 23 февраля 2021 —

Вакцинация от COVID-19 в Украине стартует уже завтра, 24 февраля. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга во вторник, 23 февраля.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Призыв в армию 2021: кому в Украине предоставляется отсрочка»

Сегодня, 24 февраля, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №71/2021 "Об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы, сроках проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2021 году". Об этом говорится на сайте президента.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Славянск станет участником проекта по энергоэффективности от GIZ

Победу на выборах мэра Славянска одержал действующий городской голова

Вибори на карантині вихідного дня: як будемо голосувати?

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Полиция задержала жителя Славянска за убийство матери

КСУ не смог рассмотреть дело о толковании понятия "достойные условия жизни"

Больше 5 тысяч человек попали в "Реестр коррупционеров"

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Инвестиции в экономику Украины за 2020 год обвалились почти на 40%

В Украине часть пенсий повысят на 1650 грн: кто получит самую большую прибавку

Минимальная зарплата в Украине в 10 раз меньше, чем в самых богатых странах ЕС

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Болельщикам могут разрешить посещать другие страны для поездок на матчи Евро-2020

Определилось новое место проведения Чемпионата мира-2021 по хоккею

Вратарь чемпионата Англии забил гол и попал в Книгу рекордов Гиннеса

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

25 февраля 2021

Инвестиции в экономику Украины за 2020 год обвалились почти на 40%

Болельщикам могут разрешить посещать другие страны для поездок на матчи Евро-2020

Призыв в армию 2021: кому в Украине предоставляется отсрочка

В Раду внесли законопроект о коллаборантах: что он предлагает

23 февраля 2021

Украина возвращается к адаптивному карантину: что изменится уже завтра

С 1 марта украинцы смогут записываться на вакцинацию: в Минздраве сообщили процедуру

Вакцинация от COVID-19 в Украине стартует 24 февраля

Вирусолог Широбоков одобрил закупленную в Индии вакцину AstraZeneca и рассказал нюансы

7 февраля 2021

В Украине часть пенсий повысят на 1650 грн: кто получит самую большую прибавку

Полиция задержала жителя Славянска за убийство матери

В чем состоят преимущества систем замещения волос

AstraZeneca и Novavax, Sinovac и Pfizer: чем будут колоть украинцев

5 февраля 2021

Минимальная зарплата в Украине в 10 раз меньше, чем в самых богатых странах ЕС

Машинка для стрижки волос: Как выбрать и на что обратить внимание?

В Украине могут запретить размещение рекламы на дорогах

Bluetooth-наушники: преимущества и особенности аксессуаров

Международные резервы Украины уменьшились до 28,8 млрд долларов

В Украине ввели электронные трудовые книжки

3 февраля 2021

КСУ не смог рассмотреть дело о толковании понятия "достойные условия жизни"

Украину планируют "оцифровать". Что будет с чиновниками, которые потеряют работу

Джефф Безос покидает пост CEO Amazon

Определилось новое место проведения Чемпионата мира-2021 по хоккею

В Евросоюзе пересмотрели ограничения на въезд в Шенгенскую зону

6 критериев выбора прогулочной коляски

Рада сделала шаг к усилению ответственности за домашнее насилие

25 января 2021

Компания Маска отправила в космос одновременно более 140 спутников и поставила новый рекорд

Украинский язык станет обязательным для сдачи ВНО с 2025 года

Первая в ЕС: Германия будет бороться с COVID лекарством на основе антител

Как правильно сделать ставки на Дота-2: советы для новичков

НБУ назвал наиболее распространенные банкноты и монеты

Два десятка мировых лидеров на этой неделе встретятся на "виртуальном Давосе"

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top