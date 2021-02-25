В Донецкой области сегодня начнется вакцинация от COVID-19

В Донецкой области сегодня планируют начать вакцинацию от COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко.

“Сегодня ночью Донецкая область получила антиковидну вакцину. Определенное количество доз будет направлено военным. 14 000 доз получат гражданские. Вакцинацию начинаем уже сегодня — с Бахмутского района”, — написал Кириленко.

По его словам, планируется, что на первом этапе этой количеством доз с учетом разлива вакцинируют не менее 12 500 работников медицинских учреждений области.

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививки получил врач из Черкасс — вакциной Oxford/AstraZeneca.