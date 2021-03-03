“Укрпочта” к 8 марта выпустит марки в стиле “ню”. Об этом заявил директор АО “Укрпочта” Игорь Смелянский на своей странице в Facebook.

“Укрпочта”, в серии марок “Ее величество — женщина” выпускает не просто марку к 8 марта, а марку в жанре “ню”, или как напишут неопытные художники и почтовики “марки с обнаженными женщинами”, — написал Смелянский.

По его словам, в создании этой серии использовались работы двух украинских художников — Тараса Шевченко и современного украинского художника Андрея Чебыкина, превозносящих женскую силу и красоту, дух и свободу.

“Поэтому ждем филателистов, защитников морали и журналистов 5 марта в Национальном музее Тараса Шевченко — это будет просто концентрат традиционного и современного искусства. А для того, чтобы у вас точно появилось желание прийти — ловите фото красивенные карточек и конвертов”, — добавил он.

Кроме того, он поинтересовался у украинцев, стоит ли ради равенства прав, делать марки с изображением мужчин в жанре “ню”.