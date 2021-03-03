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Бездумная исполнительность

Как относятся украинцы к России, а россияне к Украине: данные двух опросов
3 марта 2021 Просмотров: 63 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В феврале 2021 года хорошо относилось к России 41% украинцев, плохо примерно столько же - 42%. По сравнению с сентябрем 2020 года ситуация не изменилась. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

В то же время, по данным опроса "Левада-центра", на территории России хорошо относились к Украине 54% населения, плохо - 31%. По сравнению с предыдущей волной опроса (август 2020 года) отношение улучшилось.

По данным опросов, независимость Украины от России поддерживают 88% украинцев и 80% россиян, объединение Украины с Россией хотят 7% украинцев и 17% россиян.

Количество украинцев, которые хотят закрытых границ с Россией, составляет 39% (а россиян - 23%), а количество тех украинцев, кто хочет независимых отношений, но без границ и таможен, составляет 49% (а россиян - 57%).

Как отметил директор КМИС Владимир Паниотто, время от времени КМИС спрашивает не только об отношении к России, а также отдельно об отношении к россиянам и к руководству России. Последнее такое исследование было в феврале 2019 года. В целом к России тогда положительно относились 57% украинцев. При этом к россиянам положительно относилось 77% украинцев, в то время как к руководству России отношение было резко негативное и лишь 13% украинцев относилось положительно. Такая же ситуация с отношением граждан России к Украине, в феврале 2019 всего 34% россиян относилось положительно к Украине, 82% россиян положительно относилось к украинцам, и только 7% россиян - положительно к руководству Украины.

"Таким образом, и в Украине и в России положительное отношение к государству обусловлено, прежде всего, положительным отношением к населению", - добавил Паниотто.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственное всеукраинский опрос в течение 5-7 февраля 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) опрошено 2005 респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

"Левада-центр" проводил опрос населения России среди 1601 человек в период 18-24 февраля 2021 года методом личного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Как сообщало РБК-Украина, в сентябре 2020 года хорошо или очень хорошо относилось к России 42% украинцев, плохо или очень плохо также 42% респондентов, еще 16% не определились. Отношение значительно ухудшилось по сравнению с февралем 2020 года, когда о положительном отношении заявляли 54% украинцев.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Как относятся украинцы к России, а россияне к Украине: данные двух опросов»

В феврале 2021 года хорошо относилось к России 41% украинцев, плохо примерно столько же - 42%. По сравнению с сентябрем 2020 года ситуация не изменилась. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

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