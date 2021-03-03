|3 марта 2021
|Просмотров: 51
|
Японский бизнесмен Юсаку Маэдзава на конкурсе выберет себе попутчиков для полета к Луне. Полет планируется в 2023 году. Об этом он заявил в видеообращении, размещенном на его Youtube-канале.
"Я Юсаку Маэдзава, организатор проекта dearMoon. Прошло два года, как я объявил о нем, и сегодня я хочу поделиться одной важной новостью: я приглашаю вас присоединиться ко мне - восемь человек из разных стран мира", - сказал он.
Он сказал, что полет состоится на ракете Starship, которую сейчас разрабатывают в SpaceX.
"Полет к Луне займет три дня, мы облетим ее, и еще три дня уйдет на то, чтобы добраться домой. Я оплачиваю все путешествие. Я выкупаю все места, так что это будет частное путешествие. Надеюсь, мы все вместе сможем сделать так, чтобы все было здорово", - добавил бизнесмен.
По словам Маэдзавы, он хотел бы пригласить в полет творческих людей.
"Если вы считаете себя творческой личностью, то вот два ключевых условия: во-первых, вы считаете, что каким-либо образом можете помочь другим людям и обществу в целом, во-вторых, вы должны чувствовать себя способным разделять чаяния людей, которые полетят вместе с вами", - заявил Маэдзава.
3 марта 2021
• Украина запускает русскоязычный канал иновещания
• В Славянском районе на переезде легковушка попала под поезд
• Полет к Луне: японский бизнесмен на конкурсе выберет себе попутчиков
• Как относятся украинцы к России, а россияне к Украине: данные двух опросов
• Украина может навсегда остаться на "зимнем" времени. Рада хочет отменить перевод часов
• Олимпиада-2020: власти Японии рассматривает возможность проведения Игр без иностранных зрителей
• Укрпочта к 8 марта выпустит марки в стиле "ню"
25 февраля 2021
• Житель Славянска, изнасиловавший 19 несовершеннолетних, получил 15 лет тюрьмы
• В Донецкой области сегодня начнется вакцинация от COVID-19
• Инвестиции в экономику Украины за 2020 год обвалились почти на 40%
• Правильно подобранный стол – рабочий инструмент массажиста
• Болельщикам могут разрешить посещать другие страны для поездок на матчи Евро-2020
• Призыв в армию 2021: кому в Украине предоставляется отсрочка
• В Раду внесли законопроект о коллаборантах: что он предлагает
23 февраля 2021
• Украина возвращается к адаптивному карантину: что изменится уже завтра
• С 1 марта украинцы смогут записываться на вакцинацию: в Минздраве сообщили процедуру
• Вакцинация от COVID-19 в Украине стартует 24 февраля
• Вирусолог Широбоков одобрил закупленную в Индии вакцину AstraZeneca и рассказал нюансы
7 февраля 2021
• В Украине часть пенсий повысят на 1650 грн: кто получит самую большую прибавку
• Полиция задержала жителя Славянска за убийство матери
• В чем состоят преимущества систем замещения волос
• AstraZeneca и Novavax, Sinovac и Pfizer: чем будут колоть украинцев
5 февраля 2021
• Минимальная зарплата в Украине в 10 раз меньше, чем в самых богатых странах ЕС
• Машинка для стрижки волос: Как выбрать и на что обратить внимание?
• В Украине могут запретить размещение рекламы на дорогах
• Bluetooth-наушники: преимущества и особенности аксессуаров
• Международные резервы Украины уменьшились до 28,8 млрд долларов
• В Украине ввели электронные трудовые книжки
3 февраля 2021
• КСУ не смог рассмотреть дело о толковании понятия "достойные условия жизни"
• Украину планируют "оцифровать". Что будет с чиновниками, которые потеряют работу
— 3 марта 2021 —
Украина с 1 марта запускает русскоязычный канал иновещания UATV. Об этом в эфире телеканала "ДОМ" рассказала генеральный директор ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины" Юлия Островская.
— 3 марта 2021 —
В феврале 2021 года хорошо относилось к России 41% украинцев, плохо примерно столько же - 42%. По сравнению с сентябрем 2020 года ситуация не изменилась. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.
— 3 марта 2021 —
В Украине сделали шаг к отказу от перевода часов. Верховная рада приняла за основу соответствующий законопроект №4201. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады. "За" проголосовали 277 парламентариев.
— 3 марта 2021 —
“Укрпочта” к 8 марта выпустит марки в стиле “ню”. Об этом заявил директор АО “Укрпочта” Игорь Смелянский на своей странице в Facebook.
Приветствую, гость! Вход
3 марта 2021
• Украина запускает русскоязычный канал иновещания
• В Славянском районе на переезде легковушка попала под поезд
• Полет к Луне: японский бизнесмен на конкурсе выберет себе попутчиков
• Как относятся украинцы к России, а россияне к Украине: данные двух опросов
• Украина может навсегда остаться на "зимнем" времени. Рада хочет отменить перевод часов
• Олимпиада-2020: власти Японии рассматривает возможность проведения Игр без иностранных зрителей
• Укрпочта к 8 марта выпустит марки в стиле "ню"
25 февраля 2021
• Житель Славянска, изнасиловавший 19 несовершеннолетних, получил 15 лет тюрьмы
• В Донецкой области сегодня начнется вакцинация от COVID-19
• Инвестиции в экономику Украины за 2020 год обвалились почти на 40%
• Правильно подобранный стол – рабочий инструмент массажиста
• Болельщикам могут разрешить посещать другие страны для поездок на матчи Евро-2020
• Призыв в армию 2021: кому в Украине предоставляется отсрочка
• В Раду внесли законопроект о коллаборантах: что он предлагает
23 февраля 2021
• Украина возвращается к адаптивному карантину: что изменится уже завтра
• С 1 марта украинцы смогут записываться на вакцинацию: в Минздраве сообщили процедуру
• Вакцинация от COVID-19 в Украине стартует 24 февраля
• Вирусолог Широбоков одобрил закупленную в Индии вакцину AstraZeneca и рассказал нюансы
7 февраля 2021
• В Украине часть пенсий повысят на 1650 грн: кто получит самую большую прибавку
• Полиция задержала жителя Славянска за убийство матери
• В чем состоят преимущества систем замещения волос
• AstraZeneca и Novavax, Sinovac и Pfizer: чем будут колоть украинцев
5 февраля 2021
• Минимальная зарплата в Украине в 10 раз меньше, чем в самых богатых странах ЕС
• Машинка для стрижки волос: Как выбрать и на что обратить внимание?
• В Украине могут запретить размещение рекламы на дорогах
• Bluetooth-наушники: преимущества и особенности аксессуаров
• Международные резервы Украины уменьшились до 28,8 млрд долларов
• В Украине ввели электронные трудовые книжки
3 февраля 2021
• КСУ не смог рассмотреть дело о толковании понятия "достойные условия жизни"
• Украину планируют "оцифровать". Что будет с чиновниками, которые потеряют работу
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Полет к Луне: японский бизнесмен на конкурсе выберет себе попутчиков»
Японский бизнесмен Юсаку Маэдзава на конкурсе выберет себе попутчиков для полета к Луне. Полет планируется в 2023 году. Об этом он заявил в видеообращении, размещенном на его Youtube-канале.