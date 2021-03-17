В Гостуризме назвали страны, куда украинцы смогут поехать в новом сезоне

|17 марта 2021
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Над введением "ковид-паспортов" продолжают работать в Европе. В частности, сегодня Еврокомиссия уже представила проект цифровых сертификатов коронавируса. Они будут подтверждать наличие прививки, отрицательного теста или антител после перенесенного инфицирования COVID-19.
Ожидается, что так называемые "паспорта вакцинации" упростят процедуру пересечения границ между государствами и позволят активизировать туризм. Представленные Еврокомиссией сертификаты позволят осуществлять поездки внутри ЕС. Их оформление будет бесплатным. "Паспорта" будут доступны в электронном или бумажном форматах.
Поскольку Украина не является членом ЕС, то не ведет переговоры по этому вопросу в составе Еврокомиссии. На сегодня введение аналогичных справок в Украине остается открытым вопросом. Об этом в комментарии РБК-Украина заявила глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив.
"По моему субъективному мнению, пока доподлинно неизвестно, сколько именно действует иммунитет против COVID. И долго ли нужно ждать, что человек получит иммунитет. Поэтому сегодня об этом (введении "ковид-паспортов" - ред.) трудно говорить. Ведь мы не до конца понимаем, сколько именно людей у нас будут вакцинированными. Если мы введем такие паспорта, то получится, что приоритет будет предоставляться врачам, и путешествовать смогут прежде всего медики", - отметила глава Гостуризма.
Она добавила, что Украина ранее уже вела переговоры относительно условий въезда со странами, которые на сегодня "являются приоритетными для украинцев".
"В прошлом году мы вели переговоры со странами, которые являются приоритетными по путешествиям на условии ПЦР-тестов. По моему мнению, это надежный способ. Он проверен в течение прошлого года: сейчас ряд стран просит сделать тест и по приезду. Известно и о случаях, когда люди приезжают, сдают тест и идут на самоизоляцию", - уточнила Марьяна Олеськив.
Также по просьбе РБК-Украина глава Гостуризма назвала страны, которые с большой вероятностью откроют границы для украинцев в новом туристическом сезоне.
"Как мы и ожидали ранее, для украинцев на летний период останутся открытыми Турция и Египет. В прошлом году для нас открывались также Албания, Болгария, Хорватия. Они тоже заинтересованы в украинских туристах, поэтому будут открываться", - отметила Марьяна Олеськив.
Также, по словам главы ведомства, иностранных туристов ждет и Украина. Согласно актуальным данным сайта VisitUrkaine.today, на данный момент Украина разделяет государства на списки "зеленой" и "красной" зон. Если граждане прибывают из "зеленой" зоны, то самоизоляция и ПЦР-тест не нужны.
В случае прибытия из государств списка "красной" зоны требуется отрицательный результат ПЦР-теста, который сдают по прибытию в Украину. Если результат отрицательный, самоизоляция не нужна. В обоих случаях нужен страховой полис, который покрывает лечение COVID.
"Мы достаточно открытая страна (в условиях пандемии - ред.). Наше зонирование - это "красная" и "зеленая" зоны, и мы ни для кого не закрываем границы. Будем бороться за то, чтобы оставить такой подход и в дальнейшем. Будем более активно работать с такими странами как Турция, Казахстан, Азербайджан - открывать для них наш туристический продукт и приглашать их приезжать в Украину. Работаем и с другими странами. Например, с Польшей. Она входит в "топ 3" наших приоритетных рынков", - уточнила глава Гостуризма.
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Комментарии к статье «В Гостуризме назвали страны, куда украинцы смогут поехать в новом сезоне»
Над введением "ковид-паспортов" продолжают работать в Европе. В частности, сегодня Еврокомиссия уже представила проект цифровых сертификатов коронавируса. Они будут подтверждать наличие прививки, отрицательного теста или антител после перенесенного инфицирования COVID-19.