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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Сегодня начали действовать новые штрафы для водителей: уже есть первые нарушители
17 марта 2021 Просмотров: 82 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Сегодня, 17 марта, в Украине вступили в силу новые штрафы за нарушение правил дорожного движения. В Киевской и Ровенской областях правоохранители уже выявили первых нарушителей.

Об этом заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, в селе Чайки Киевской области патрульные остановили водителя транспортного средства, который ранее был лишен права управлять автомобилем. Согласно ч. 4 ст. 126 КУпАП ему выписали штраф в размере 20 400 гривен. Ранее за указанное административное нарушение предусматривался штраф - 510 гривен.

Второе правонарушение было зафиксировано в Ровно. Там патрульные остановили водителя, который управлял автомобилем, не получив водительское удостоверение.

"Пусть этот случай будет для него хорошим уроком. Он получил штраф согласно ч. 2 ст. 126 КУпАП. Ранее штраф за такое нарушение был 510 гривен, а отныне взыскание налагается в размере - 3 400 гривен", - написал Белошицкий.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Сегодня начали действовать новые штрафы для водителей: уже есть первые нарушители»

Сегодня, 17 марта, в Украине вступили в силу новые штрафы за нарушение правил дорожного движения. В Киевской и Ровенской областях правоохранители уже выявили первых нарушителей.

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