В Украине вводят новые штрафы за нарушение ПДД: что изменится для водителей

|17 марта 2021
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В Украине усилена ответственность за нарушение ПДД, в частности, за пьяное вождение. Уже с 17 марта 2021 года соответствующий закон № 1231-IX вступил в силу. Что именно он предполагает, разъясняет УНН.
Закон усиливает ответственность за нарушение правил дорожного движения. В частности, увеличены штрафы за нарушение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами, ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулировки дорожного движения, оставление места дорожно-транспортного происшествия, а также за управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право вождения.
Также усиливается административная ответственность за нарушение правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами и лицами, которые управляют гужевым транспортом, и погонщиками животных.
Кроме того, усилена ответственность за управление транспортными средствами, речными, морскими или маломерными судами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.
Если раньше ответственность за вождение в состоянии алкогольного опьянения впервые предусматривала штраф - 10 200 гривен и лишение права управления на год, то теперь такое же правонарушение впервые влечет за собой штраф в размере 17 000 гривен. Если лицо во второй раз в течение года совершает такое правонарушение, то оно должно заплатить штраф - 34 000 гривен, транспортное средство изымается на три года, а также возможно возмездное изъятие транспорта.
Если лицо в третий раз за год садится за руль в состоянии алкогольного опьянения, то штраф вырастает до 51 000 гривен, с административным арестом до 15 суток, а также предусматривается конфискация транспортного средства - безвозмездное изъятие.
Также документ позволяет полицейским использовать средства видеозаписи, с обязательным внесением таких материалов в протокол об административном правонарушении.
Законом предусматривается возможность остановки транспортного средства полицейским для осмотра водителей с использованием спецсредств для проверки на состояние опьянения либо на предмет употребления лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал этот закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения" 11 марта. Верховная Рада приняла его 16 февраля.
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В Украине усилена ответственность за нарушение ПДД, в частности, за пьяное вождение. Уже с 17 марта 2021 года соответствующий закон № 1231-IX вступил в силу. Что именно он предполагает, разъясняет УНН.