 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Аромат яблок и карамели: японские ученые разработали тест для ранней диагностики коронавируса
21 марта 2021 Просмотров: 43 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Группа японских исследователей сообщила о разработке набора для тестирования, который поможет диагностировать коронавирусную болезнь на ранней стадии. Благодаря этому тест-набору, пользователи могут обнаружить у себя нарушение обоняния.

Группа во главе с профессором Икеда Кацухиса из университета Дзюнтендо объявила об этой разработке в пятницу.

Исследователи говорят, что более 80% инфицированных коронавирусом в той или иной степени теряли обоняние. Однако они отмечают, что людям трудно осознавать наличие такого расстройства при слабых симптомах.

В наборе используется запах, похожий на аромат зеленых яблок и на аромат карамели.

Исследователи сообщили, что они отрегулировали интенсивность запаха таким образом, чтобы он соответствовал минимальным уровням, которые способны выявить люди с нормальным состоянием обоняния.
По материалам: УНН

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

21 марта 2021

Аромат яблок и карамели: японские ученые разработали тест для ранней диагностики коронавируса

Суд в США осудил на 10 лет лидера киберпреступников из РФ

Побег от карантина: в какие страны можно ехать на отдых без ПЦР-тестов

Олимпийские игры в Токио проведут без иностранных зрителей

МВФ: мировая экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось

"Барселона" признана лучшим футбольным клубом десятилетия

17 марта 2021

90 процентов говорят правду: доказано полиграфом

В Украине вводят новые штрафы за нарушение ПДД: что изменится для водителей

Сегодня начали действовать новые штрафы для водителей: уже есть первые нарушители

Подъемник как ключевой элемент оборудования на автосервисе

"Британский" штамм коронавируса обнаружили уже в 118 странах, - ВОЗ

В Гостуризме назвали страны, куда украинцы смогут поехать в новом сезоне

3 марта 2021

Украина запускает русскоязычный канал иновещания

В Славянском районе на переезде легковушка попала под поезд

Полет к Луне: японский бизнесмен на конкурсе выберет себе попутчиков

Как относятся украинцы к России, а россияне к Украине: данные двух опросов

Украина может навсегда остаться на "зимнем" времени. Рада хочет отменить перевод часов

Олимпиада-2020: власти Японии рассматривает возможность проведения Игр без иностранных зрителей

Укрпочта к 8 марта выпустит марки в стиле "ню"

25 февраля 2021

Житель Славянска, изнасиловавший 19 несовершеннолетних, получил 15 лет тюрьмы

В Донецкой области сегодня начнется вакцинация от COVID-19

Инвестиции в экономику Украины за 2020 год обвалились почти на 40%

Правильно подобранный стол – рабочий инструмент массажиста

Болельщикам могут разрешить посещать другие страны для поездок на матчи Евро-2020

Призыв в армию 2021: кому в Украине предоставляется отсрочка

В Раду внесли законопроект о коллаборантах: что он предлагает

23 февраля 2021

Украина возвращается к адаптивному карантину: что изменится уже завтра

С 1 марта украинцы смогут записываться на вакцинацию: в Минздраве сообщили процедуру

Вакцинация от COVID-19 в Украине стартует 24 февраля

Вирусолог Широбоков одобрил закупленную в Индии вакцину AstraZeneca и рассказал нюансы

7 февраля 2021

В Украине часть пенсий повысят на 1650 грн: кто получит самую большую прибавку

Также в разделе

Побег от карантина: в какие страны можно ехать на отдых без ПЦР-тестов

— 21 марта 2021 —

Туризм во время пандемии уже больше года функционирует по новым правилам. Сегодня каждое третье направление в мире полностью закрыто для международного туризма.

Читать далее ⇒

В Украине вводят новые штрафы за нарушение ПДД: что изменится для водителей

— 17 марта 2021 —

В Украине усилена ответственность за нарушение ПДД, в частности, за пьяное вождение. Уже с 17 марта 2021 года соответствующий закон № 1231-IX вступил в силу. Что именно он предполагает, разъясняет УНН.

Читать далее ⇒

Сегодня начали действовать новые штрафы для водителей: уже есть первые нарушители

— 17 марта 2021 —

Сегодня, 17 марта, в Украине вступили в силу новые штрафы за нарушение правил дорожного движения. В Киевской и Ровенской областях правоохранители уже выявили первых нарушителей.

Читать далее ⇒

Подъемник как ключевой элемент оборудования на автосервисе

— 17 марта 2021 —

Чтобы не потеряться в широком ассортименте подъемных устройств, следует оценивать конкретную модель по нескольким критериям.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Аромат яблок и карамели: японские ученые разработали тест для ранней диагностики коронавируса»

Группа японских исследователей сообщила о разработке набора для тестирования, который поможет диагностировать коронавирусную болезнь на ранней стадии. Благодаря этому тест-набору, пользователи могут обнаружить у себя нарушение обоняния.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Славянск станет участником проекта по энергоэффективности от GIZ

Победу на выборах мэра Славянска одержал действующий городской голова

Вибори на карантині вихідного дня: як будемо голосувати?

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Суд в США осудил на 10 лет лидера киберпреступников из РФ

90 процентов говорят правду: доказано полиграфом

В Славянском районе на переезде легковушка попала под поезд

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

МВФ: мировая экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось

Инвестиции в экономику Украины за 2020 год обвалились почти на 40%

В Украине часть пенсий повысят на 1650 грн: кто получит самую большую прибавку

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Олимпийские игры в Токио проведут без иностранных зрителей

"Барселона" признана лучшим футбольным клубом десятилетия

Олимпиада-2020: власти Японии рассматривает возможность проведения Игр без иностранных зрителей

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

21 марта 2021

Аромат яблок и карамели: японские ученые разработали тест для ранней диагностики коронавируса

Суд в США осудил на 10 лет лидера киберпреступников из РФ

Побег от карантина: в какие страны можно ехать на отдых без ПЦР-тестов

Олимпийские игры в Токио проведут без иностранных зрителей

МВФ: мировая экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось

"Барселона" признана лучшим футбольным клубом десятилетия

17 марта 2021

90 процентов говорят правду: доказано полиграфом

В Украине вводят новые штрафы за нарушение ПДД: что изменится для водителей

Сегодня начали действовать новые штрафы для водителей: уже есть первые нарушители

Подъемник как ключевой элемент оборудования на автосервисе

"Британский" штамм коронавируса обнаружили уже в 118 странах, - ВОЗ

В Гостуризме назвали страны, куда украинцы смогут поехать в новом сезоне

3 марта 2021

Украина запускает русскоязычный канал иновещания

В Славянском районе на переезде легковушка попала под поезд

Полет к Луне: японский бизнесмен на конкурсе выберет себе попутчиков

Как относятся украинцы к России, а россияне к Украине: данные двух опросов

Украина может навсегда остаться на "зимнем" времени. Рада хочет отменить перевод часов

Олимпиада-2020: власти Японии рассматривает возможность проведения Игр без иностранных зрителей

Укрпочта к 8 марта выпустит марки в стиле "ню"

25 февраля 2021

Житель Славянска, изнасиловавший 19 несовершеннолетних, получил 15 лет тюрьмы

В Донецкой области сегодня начнется вакцинация от COVID-19

Инвестиции в экономику Украины за 2020 год обвалились почти на 40%

Правильно подобранный стол – рабочий инструмент массажиста

Болельщикам могут разрешить посещать другие страны для поездок на матчи Евро-2020

Призыв в армию 2021: кому в Украине предоставляется отсрочка

В Раду внесли законопроект о коллаборантах: что он предлагает

23 февраля 2021

Украина возвращается к адаптивному карантину: что изменится уже завтра

С 1 марта украинцы смогут записываться на вакцинацию: в Минздраве сообщили процедуру

Вакцинация от COVID-19 в Украине стартует 24 февраля

Вирусолог Широбоков одобрил закупленную в Индии вакцину AstraZeneca и рассказал нюансы

7 февраля 2021

В Украине часть пенсий повысят на 1650 грн: кто получит самую большую прибавку

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top