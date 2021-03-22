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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В ЮНЕСКО спрогнозировали глобальный дефицит воды к 2030 году
22 марта 2021 Просмотров: 79 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В ближайшее десятилетие человечество может столкнуться с глобальным дефицитом воды. К 2030 году мир может столкнуться с глобальным дефицитом воды в размере 40%.

Об этом говорится в ежегодном докладе ЮНЕСКО, посвященном Всемирному дню водных ресурсов.

В докладе говорится, что при этом ситуация ухудшится за счет других глобальных проблем, в частности последствий пандемии.

В свете нынешнего кризиса проблема обеспечения жителей Земли водой для удовлетворения гигиенических потребностей становится актуальной как никогда, говорится в докладе.

Авторы доклада убеждены, что мир прилагает недостаточно усилий для сохранения водных ресурсов.

"Вода - это наш самый ценный ресурс, "голубое золото", к которому более 2 млрд человек не имеют прямого доступа. Она не только необходима для выживания, но и играет санитарную, социальную и культурную роль в человеческих обществах", - отметила генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азула.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «В ЮНЕСКО спрогнозировали глобальный дефицит воды к 2030 году»

В ближайшее десятилетие человечество может столкнуться с глобальным дефицитом воды. К 2030 году мир может столкнуться с глобальным дефицитом воды в размере 40%.

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