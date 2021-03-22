Госстат подсчитал сколько украинцы потратили за год на алкоголь и табак

|22 марта 2021
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В 2020 году жители Украины потратили на алкогольные напитки и табачные изделия 210,6 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.
Так, всего в прошлом году конечные потребительские расходы украинский составили 2,9 трлн грн. Жители страны, среди прочего, потратили 1,1 трлн грн на пищевые продукты и безалкогольные напитки.
Еще 141 млрд грн было потрачено на одежду и обувь. На транспорт Украинский потратили 292 млрд грн, на здравоохранение — 165 млрд грн, на алкоголь и табак — 210,6 млрд грн.
Отметим, что Госстат также сообщил о том, что за карантинный год Украина нарастила производство водки.
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В 2020 году жители Украины потратили на алкогольные напитки и табачные изделия 210,6 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.