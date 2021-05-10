Лечение алкоголизма современными методами

Современная медицина признала зависимость от алкоголя болезнью, которую нужно лечить. Поэтому обычно применяется целый комплекс методик для избавления от недуга.

Своевременное лечение алкоголизма в Одессе в реабилитационных центрах осуществляется в индивидуальном порядке, так как каждый пациент имеет разные формы и стадии зависимости. Курс процедур и препаратов назначается после обследования врачом-наркологом и психотерапевтом.

Чтобы лечение алкоголизма было эффективным применяют следующие методы:

Медикаментозное кодирование

Это один из самых популярных методов лечения, который зарекомендовал себя во всем мире, как эффективный способ борьбы с алкозависимостью. Пациенту вводится препарат, который меняет его реакцию на алкоголь. Вместо привычной эйфории, доза спиртного вызывает тошноту, рвоту, тремор, жар, температуру – так действует препарат Дисульфирам. Другой не менее популярный препарат для этих целей – Налтрексон. Он не вызывает неприятных реакций, но блокирует мозговые рецепторы, которые реагируют на алкоголь, поэтому удовольствия закодированный человек больше не получает. Срок действия препарата выбирает сам пациент.

Безмедикаментозное кодирование

Этот способ кодирования пациентов был разработан А.Р. Довженко в 80-х годах прошлого столетия. Он до сих пор актуален и применяется для кодирования зависимых без использования препаратов. Суть данного метода в том, что пациенту внушается запрет на употребление спиртных напитков на уровне подсознания под страхом смерти. Достаточно одного сеанса, чтобы человек отказался от употребления алкоголя.

ТЭС-терапия

Транскраниальная электростимуляция мозга – это воздействие на определенные участки мозга слабыми электрическими импульсами. Данный метод не только лечит от алкогольной зависимости, но и улучшает психоэмоциональное состояние человека. Во время процедуры вырабатывается серотонин и эндорфины, поэтому желание выпить пропадает.

ВЛОК

Внутривенное лазерное облучение крови – еще один не менее эффективный метод лечения алкоголизма. Процедура омолаживает клетки, укрепляет иммунитет, улучшает общее состояние организма.

Психотерапия

Так как причины алкоголизма в основном вызваны психологическими проблемами, работа с психотерапевтом – это неотъемлемая часть лечения от зависимости. Если физическую тягу и абстиненцию легко снять медикаментами, то психологическую победить быстро не удастся. Работа со специалистом и в группах с такими же зависимыми дает отличные плоды. Человек перестает «заливать» свое горе или проблемы алкоголем и начинает смотреть на свою жизнь под другим углом.

Это самые популярные методы лечения алкоголизма в наше время. Курс назначается наркологом после полного обследования. Именно он подбирает методы лечения, чаще всего это комплекс, который будет наиболее эффективным для каждого конкретного случая.