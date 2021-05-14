Как не попасть на мошенника при покупке подержанного авто на авторынке?

|14 мая 2021
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Если вы хотите купить машину б/у, то это вопрос, который требует тщательной проработки и значительного времени для формирования запроса и поиска подходящего объявления от потенциального продавца, например - машина газ/бензин. Предложения о продаже новых и подержанных машин размещаются как на интернет - порталах, так и есть возможность выбрать авто в Винницкой области на специализированном рынке.
Важно помнить, что ключевой фактор – это цена. Она устанавливается, первично, продавцом. Удовлетворенность сделкой достигается по итогам совпадения ожиданий покупателя и возможностям продавца их реализовать.
Если вы приняли решение купить легковое авто, то ознакомьтесь с шагами ниже, которые помогут Вам сделать это быстро, легко и с минимальными временными затратами:
Как ранее в статье было указано, особую значимость имеет изучение среднего ценового сегмента на рынке. Если продавец выставляет максимальную стоимость для своего авто, то в 4 из 5 случаях она может быть подвергнута коррективам в процессе торга (если он, конечно, уместен).
Излишне низкий ценовой показатель может послужить поводом для сомнений в добросовестности продавца или же в качестве предлагаемой продукции. В данном случае можно запросить краткое ревью об автомобиле у владельца и спросить, на чем базируется обозначенная калькуляция.
В период пандемии рост числа мошенников на рынке поддержанных автомобилей стремительно возрос. Это связано с тем, что доходы населения сократились, и некоторые люди начали искать альтернативные пути заработка. Определенная же часть потребителей решила вложить собственные накопления в приобретение автомобилей, ввиду страха резкого повышения курса валют.
Для того чтобы не угодить к мошенникам и не позволить себя обмануть, действовать в случае с покупкой необходимо размеренно и четко. Обязательно при выборе авто необходимо обратить внимание на пробег и его реалистичность, сверить данные в паспорте транспортного средства с публичной базой данных. Индикатором для подозрения может служить отметка в ПТС о том, что оригинал был утерян. Зачастую, «исчезновение» оригинального документа производится в тех случаях, когда продавец хочет скрыть данные о дорожно-транспортных происшествиях.
Дабы не ввести самого себя в зависимое положение и не стать жертвой неправомерных действий, следует использовать доступные и надежные платформы для выбора и покупки авто (https://parkdrive.ua/). Проверенные ресурсы служат щитом для каждого покупателя в вопросах не только приобретения, но и дальнейшей успешной эксплуатации выбранного автомобиля.
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• В Украине малоподвижный образ жизни присущ около 80% современных подростков
• Как не попасть на мошенника при покупке подержанного авто на авторынке?
• Платежка за коммунальные услуги за год выросла почти на половину
• Новую схему растаможивания "евроблях" введут в действие через месяц
• В Украине вступил в силу закон о заочном осуждении
10 мая 2021
• Украинские клубы в екрокубках: кто и когда стартует
• Выступление украинской группы Go_A признали лучшим во второй день репетиции “Евровидения”
• Лечение алкоголизма современными методами
9 мая 2021
• Нацбанк продаст на аукционе 46 тонн выведенных из обращения монет
• Выбросы в Китае превысили количество выбросов всех развитых стран
• Где приобрести качественные детали для автомобиля
• С начала года в Украине зарегистрировано более 120 тысяч подержанных авто
• В Украине предусмотрели декрет для мужчин: как это работает
6 мая 2021
• Состояние самых богатых украинцев за год выросло на 40%
• Какая связь существует между фармацевтикой и индукционной запайкой
• Малиновский второй раз подряд признан лучшим футболистом месяца Серии А
• Быстрая идентификация и надежный заем от Tengo
• Обнародовано коммюнике с саммита G7, в котором целый раздел посвятили Украине: что в нем
• The New York Times: 80 тысяч российских солдат остаются на границе с Украиной
• Египет вводит локадун. В стране закрываются рестораны, торговые центры и пляжи
5 мая 2021
• Крупнейшие банки Европы собрали 30 миллионов евро на запуск конкурента Visa и MasterCard
• Отток инвестиций из Украины продолжается: сколько иностранцы вывели с начала года
• ТОП-3 причины заказать брендовые наручные часы
• Евросоюз введет первые паспорта вакцинации от COVID-19 в июне
• Владелец Skittles и Starburst подал в суд на продавцов конфет с каннабисом
• В Украине упал спрос на аренду коммерческой недвижимости
30 апреля 2021
• В Славянске обустроят инклюзивный мини-парк
• На обвалившемся мосту в Славянске водитель Hyundai «влетел» в ограждение
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