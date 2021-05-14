Как не попасть на мошенника при покупке подержанного авто на авторынке?

Если вы хотите купить машину б/у, то это вопрос, который требует тщательной проработки и значительного времени для формирования запроса и поиска подходящего объявления от потенциального продавца, например - машина газ/бензин . Предложения о продаже новых и подержанных машин размещаются как на интернет - порталах, так и есть возможность выбрать авто в Винницкой области на специализированном рынке.

Как правильно искать автомобиль с пробегом?

Важно помнить, что ключевой фактор – это цена. Она устанавливается, первично, продавцом. Удовлетворенность сделкой достигается по итогам совпадения ожиданий покупателя и возможностям продавца их реализовать.

Если вы приняли решение купить легковое авто, то ознакомьтесь с шагами ниже, которые помогут Вам сделать это быстро, легко и с минимальными временными затратами:

Идентификация желаемого ценового сегмента (соответствие класса машины среднему значению в том или ином кластере);

Поиск автобазара, который обладает позитивной репутацией на территории Украины (UA);

Тщательный обзор предложений о продаже (обращайте внимание на полноту описания, а также, на качество фото, приложенных к объявлению);

Обращение к независимому эксперту, который поможет найти подходящий вариант и сформировать заключение о состоянии предлагаемого авто.

Как ранее в статье было указано, особую значимость имеет изучение среднего ценового сегмента на рынке. Если продавец выставляет максимальную стоимость для своего авто, то в 4 из 5 случаях она может быть подвергнута коррективам в процессе торга (если он, конечно, уместен).

Излишне низкий ценовой показатель может послужить поводом для сомнений в добросовестности продавца или же в качестве предлагаемой продукции. В данном случае можно запросить краткое ревью об автомобиле у владельца и спросить, на чем базируется обозначенная калькуляция.

Как не стать жертвой мошеннических действий?

В период пандемии рост числа мошенников на рынке поддержанных автомобилей стремительно возрос. Это связано с тем, что доходы населения сократились, и некоторые люди начали искать альтернативные пути заработка. Определенная же часть потребителей решила вложить собственные накопления в приобретение автомобилей, ввиду страха резкого повышения курса валют.

Для того чтобы не угодить к мошенникам и не позволить себя обмануть, действовать в случае с покупкой необходимо размеренно и четко. Обязательно при выборе авто необходимо обратить внимание на пробег и его реалистичность, сверить данные в паспорте транспортного средства с публичной базой данных. Индикатором для подозрения может служить отметка в ПТС о том, что оригинал был утерян. Зачастую, «исчезновение» оригинального документа производится в тех случаях, когда продавец хочет скрыть данные о дорожно-транспортных происшествиях.

Дабы не ввести самого себя в зависимое положение и не стать жертвой неправомерных действий, следует использовать доступные и надежные платформы для выбора и покупки авто (https://parkdrive.ua/). Проверенные ресурсы служат щитом для каждого покупателя в вопросах не только приобретения, но и дальнейшей успешной эксплуатации выбранного автомобиля.