|17 мая 2021
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Минэкономики утвердило Порядок и специальные требования к маркировке мяса, оливкового масла и меда, для которых обязательным является указание страны происхождения или места происхождения. Приказ вводится в действие через три года.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства.
Порядок будет применяться к маркировке пищевых продуктов, произведенных в Украине или ввезенных в Украину, на всех этапах их реализации.
Этот Порядок устанавливает правила указания "страны происхождения" или "места происхождения" в маркировке:
"Приказ разработан на основе требований актов ЕС и он является еще одним шагом на пути нашей евроинтеграции, а также создании общего рынка пищевых продуктов с Европейским союзом. Вследствие принятия приказа потребители будут получать более подробную информацию о стране или о месте происхождения пищевых продуктов. Это также позволит уменьшить возможности для подделки и фальсификации пищевых продуктов", - отметил заместитель министра Сергей Глущенко.
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Комментарии к статье «В Украине обязали указывать страну происхождения ряда продуктов питания»
Минэкономики утвердило Порядок и специальные требования к маркировке мяса, оливкового масла и меда, для которых обязательным является указание страны происхождения или места происхождения. Приказ вводится в действие через три года.