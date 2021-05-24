Новые условия субсидий: только трем категориям получателей не переназначат автоматически

Согласно новым условиям предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, трем категориям получателей не будут переназначать такую помощь на следующий сезон автоматически. Кому именно придется обратиться за переназначением, объясняется в правительственном постановлении № 505 от 19 мая.

Решением правительства установлено, что "рассмотрение вопросов о назначении жилищной субсидии на следующий период домохозяйствам, которые получали субсидию в отопительном сезоне 2020-2021 годов, проводится без обращений граждан", кроме домохозяйств, которым жилищная субсидия:

предоставлялась в денежной безналичной форме;

была назначена по фактическому месту жительства лиц (арендаторы жилых помещений (домов), индивидуальные застройщики, дома которых не приняты в эксплуатацию; внутренне перемещенные лица);

была назначена без учета отдельных лиц из числа зарегистрированных в жилом помещении (доме), которые не проживают по месту регистрации.

Решение о назначении субсидий без обращений граждан, как отмечается, будет принимается на основании информации Минфина "по результатам проведенной верификации данных по получателям жилищных субсидий в апреле 2021 года".