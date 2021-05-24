Новые условия субсидий: только трем категориям получателей не переназначат автоматически

|24 мая 2021
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Согласно новым условиям предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, трем категориям получателей не будут переназначать такую помощь на следующий сезон автоматически. Кому именно придется обратиться за переназначением, объясняется в правительственном постановлении № 505 от 19 мая.
Решением правительства установлено, что "рассмотрение вопросов о назначении жилищной субсидии на следующий период домохозяйствам, которые получали субсидию в отопительном сезоне 2020-2021 годов, проводится без обращений граждан", кроме домохозяйств, которым жилищная субсидия:
Решение о назначении субсидий без обращений граждан, как отмечается, будет принимается на основании информации Минфина "по результатам проведенной верификации данных по получателям жилищных субсидий в апреле 2021 года".
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18 мая 2021
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• В Украине с 1 июня запретят грузовикам двигаться государственными дорогами в жару
• На этой неделе МОН презентует мобильное приложение "Всеукраинской школы онлайн"
• Смертность в Украине превысила прошлогодний уровень почти на 35%
17 мая 2021
• Начался прием заявок на льготную ипотеку для переселенцев: как ее подать
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• Получателям субсидий позволят иметь 100 тысяч гривен в банке и часть дома в селе
• За полгода потребителям за некачественные товары и услуги вернули более 7 миллионов
14 мая 2021
• Налоговая назвала количество миллионеров, которые декларируют свои доходы
• "Золотой требл". Как "Динамо" выиграло все трофеи украинского футбола в одном сезоне
• В Украине малоподвижный образ жизни присущ около 80% современных подростков
• Как не попасть на мошенника при покупке подержанного авто на авторынке?
• Платежка за коммунальные услуги за год выросла почти на половину
• Новую схему растаможивания "евроблях" введут в действие через месяц
• В Украине вступил в силу закон о заочном осуждении
10 мая 2021
• Украинские клубы в екрокубках: кто и когда стартует
• Выступление украинской группы Go_A признали лучшим во второй день репетиции “Евровидения”
• Лечение алкоголизма современными методами
9 мая 2021
• Нацбанк продаст на аукционе 46 тонн выведенных из обращения монет
• Выбросы в Китае превысили количество выбросов всех развитых стран
• Где приобрести качественные детали для автомобиля
• С начала года в Украине зарегистрировано более 120 тысяч подержанных авто
• В Украине предусмотрели декрет для мужчин: как это работает
6 мая 2021
• Состояние самых богатых украинцев за год выросло на 40%
• Какая связь существует между фармацевтикой и индукционной запайкой
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Комментарии к статье «Новые условия субсидий: только трем категориям получателей не переназначат автоматически»
Согласно новым условиям предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, трем категориям получателей не будут переназначать такую помощь на следующий сезон автоматически. Кому именно придется обратиться за переназначением, объясняется в правительственном постановлении № 505 от 19 мая.