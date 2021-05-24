 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Новые условия субсидий: только трем категориям получателей не переназначат автоматически
24 мая 2021 Просмотров: 73 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Согласно новым условиям предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, трем категориям получателей не будут переназначать такую помощь на следующий сезон автоматически. Кому именно придется обратиться за переназначением, объясняется в правительственном постановлении № 505 от 19 мая.

Решением правительства установлено, что "рассмотрение вопросов о назначении жилищной субсидии на следующий период домохозяйствам, которые получали субсидию в отопительном сезоне 2020-2021 годов, проводится без обращений граждан", кроме домохозяйств, которым жилищная субсидия:

  • предоставлялась в денежной безналичной форме;
  • была назначена по фактическому месту жительства лиц (арендаторы жилых помещений (домов), индивидуальные застройщики, дома которых не приняты в эксплуатацию; внутренне перемещенные лица);
  • была назначена без учета отдельных лиц из числа зарегистрированных в жилом помещении (доме), которые не проживают по месту регистрации.

Решение о назначении субсидий без обращений граждан, как отмечается, будет принимается на основании информации Минфина "по результатам проведенной верификации данных по получателям жилищных субсидий в апреле 2021 года".
По материалам: УНН

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

24 мая 2021

Новые условия субсидий: только трем категориям получателей не переназначат автоматически

В I квартале Украина импортировала автотранспорта почти на 1,2 миллиардов долларов

УЕФА презентовал кубок Лиги конференций

18 мая 2021

В Славянске 12-летний мальчик залез на крышу поезда и получил удар током

Услугами Налоговой в "Дії" воспользовались более 5 миллионов человек

Ставки на теннис — простые рекомендации для новичков БК Париматч

В Украине с 1 июня запретят грузовикам двигаться государственными дорогами в жару

На этой неделе МОН презентует мобильное приложение "Всеукраинской школы онлайн"

Смертность в Украине превысила прошлогодний уровень почти на 35%

17 мая 2021

Начался прием заявок на льготную ипотеку для переселенцев: как ее подать

В Украине обязали указывать страну происхождения ряда продуктов питания

Основные причины обращения к отоларингологу

Получателям субсидий позволят иметь 100 тысяч гривен в банке и часть дома в селе

За полгода потребителям за некачественные товары и услуги вернули более 7 миллионов

14 мая 2021

Налоговая назвала количество миллионеров, которые декларируют свои доходы

"Золотой требл". Как "Динамо" выиграло все трофеи украинского футбола в одном сезоне

В Украине малоподвижный образ жизни присущ около 80% современных подростков

Как не попасть на мошенника при покупке подержанного авто на авторынке?

Платежка за коммунальные услуги за год выросла почти на половину

Новую схему растаможивания "евроблях" введут в действие через месяц

В Украине вступил в силу закон о заочном осуждении

10 мая 2021

Украинские клубы в екрокубках: кто и когда стартует

Выступление украинской группы Go_A признали лучшим во второй день репетиции “Евровидения”

Лечение алкоголизма современными методами

9 мая 2021

Нацбанк продаст на аукционе 46 тонн выведенных из обращения монет

Выбросы в Китае превысили количество выбросов всех развитых стран

Где приобрести качественные детали для автомобиля

С начала года в Украине зарегистрировано более 120 тысяч подержанных авто

В Украине предусмотрели декрет для мужчин: как это работает

6 мая 2021

Состояние самых богатых украинцев за год выросло на 40%

Какая связь существует между фармацевтикой и индукционной запайкой

Также в разделе

Услугами Налоговой в "Дії" воспользовались более 5 миллионов человек

— 18 мая 2021 —

Услугами Государственной налоговой службы на портале и в мобильном приложении "Дія" уже воспользовались более 5 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба налоговой.

Читать далее ⇒

Ставки на теннис — простые рекомендации для новичков БК Париматч

— 18 мая 2021 —

Большой теннис — второй по популярности вид спорта среди посетителей БК Париматч после футбола. Бетторов привлекает его зрелищность и возможность совершения live-ставок с одновременным просмотром прямых видеотрансляций. При этом теннис гораздо динамичнее футбола, поэтому будьте готовы к частым камбэками, которые способны кардинально изменить исход события.

Читать далее ⇒

В Украине с 1 июня запретят грузовикам двигаться государственными дорогами в жару

— 18 мая 2021 —

В Украине с 1 июня вступают в силу ограничения на движение грузовиков государственными дорогами в жару. Такие ограничения являются ежегодными и вводятся для сохранения автомобильных дорог общего пользования.

Читать далее ⇒

На этой неделе МОН презентует мобильное приложение "Всеукраинской школы онлайн"

— 18 мая 2021 —

На текущей неделе Министерство образования и науки презентует мобильное приложение "Всеукраинской школы онлайн". Его будут использовать для дистанционного обучения.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Новые условия субсидий: только трем категориям получателей не переназначат автоматически»

Согласно новым условиям предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, трем категориям получателей не будут переназначать такую помощь на следующий сезон автоматически. Кому именно придется обратиться за переназначением, объясняется в правительственном постановлении № 505 от 19 мая.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

В Славянске обустроят инклюзивный мини-парк

Латвия открыла почетное консульство в Славянске

Славянский хлебозавод второй год продает освященные паски

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

В Славянске 12-летний мальчик залез на крышу поезда и получил удар током

Владелец Skittles и Starburst подал в суд на продавцов конфет с каннабисом

На обвалившемся мосту в Славянске водитель Hyundai «влетел» в ограждение

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

В I квартале Украина импортировала автотранспорта почти на 1,2 миллиардов долларов

Получателям субсидий позволят иметь 100 тысяч гривен в банке и часть дома в селе

Налоговая назвала количество миллионеров, которые декларируют свои доходы

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

УЕФА презентовал кубок Лиги конференций

"Золотой требл". Как "Динамо" выиграло все трофеи украинского футбола в одном сезоне

Украинские клубы в екрокубках: кто и когда стартует

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

24 мая 2021

Новые условия субсидий: только трем категориям получателей не переназначат автоматически

В I квартале Украина импортировала автотранспорта почти на 1,2 миллиардов долларов

УЕФА презентовал кубок Лиги конференций

18 мая 2021

В Славянске 12-летний мальчик залез на крышу поезда и получил удар током

Услугами Налоговой в "Дії" воспользовались более 5 миллионов человек

Ставки на теннис — простые рекомендации для новичков БК Париматч

В Украине с 1 июня запретят грузовикам двигаться государственными дорогами в жару

На этой неделе МОН презентует мобильное приложение "Всеукраинской школы онлайн"

Смертность в Украине превысила прошлогодний уровень почти на 35%

17 мая 2021

Начался прием заявок на льготную ипотеку для переселенцев: как ее подать

В Украине обязали указывать страну происхождения ряда продуктов питания

Основные причины обращения к отоларингологу

Получателям субсидий позволят иметь 100 тысяч гривен в банке и часть дома в селе

За полгода потребителям за некачественные товары и услуги вернули более 7 миллионов

14 мая 2021

Налоговая назвала количество миллионеров, которые декларируют свои доходы

"Золотой требл". Как "Динамо" выиграло все трофеи украинского футбола в одном сезоне

В Украине малоподвижный образ жизни присущ около 80% современных подростков

Как не попасть на мошенника при покупке подержанного авто на авторынке?

Платежка за коммунальные услуги за год выросла почти на половину

Новую схему растаможивания "евроблях" введут в действие через месяц

В Украине вступил в силу закон о заочном осуждении

10 мая 2021

Украинские клубы в екрокубках: кто и когда стартует

Выступление украинской группы Go_A признали лучшим во второй день репетиции “Евровидения”

Лечение алкоголизма современными методами

9 мая 2021

Нацбанк продаст на аукционе 46 тонн выведенных из обращения монет

Выбросы в Китае превысили количество выбросов всех развитых стран

Где приобрести качественные детали для автомобиля

С начала года в Украине зарегистрировано более 120 тысяч подержанных авто

В Украине предусмотрели декрет для мужчин: как это работает

6 мая 2021

Состояние самых богатых украинцев за год выросло на 40%

Какая связь существует между фармацевтикой и индукционной запайкой

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top