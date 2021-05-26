|26 мая 2021
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Amazon и Metro-Goldwyn-Mayer официально анонсировали соглашение о слиянии, по которому Amazon приобретет MGM за 8,45 млрд долларов. Об этом пишет Variety.
Отмечается, что Metro-Goldwyn-Mayer, которой принадлежат права на серию фильмов о Джеймсе Бонде, дополнит Amazon Studios, которая в основном сосредоточена на производстве телевизионных программ.
"Компания Amazon поможет "сохранить наследие и каталог фильмов MGM" и обеспечит клиентам более широкий доступ к существующим работам", - цитирует издание пресс-релиз компаний.
"Соглашение MGM является вторым по величине приобретением Amazon, после покупки Whole Foods в 2017 году за 13,7 млрд долл.
Стоимость покупки включает взятие на себя долга MGM. MGM продолжать работать как марка под брендом Amazon", - говорится в сообщении.
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• Amazon покупает голливудскую студию Metro-Goldwyn-Mayer за 8,45 миллиардов долларов
24 мая 2021
• Новые условия субсидий: только трем категориям получателей не переназначат автоматически
• В I квартале Украина импортировала автотранспорта почти на 1,2 миллиардов долларов
• УЕФА презентовал кубок Лиги конференций
18 мая 2021
• В Славянске 12-летний мальчик залез на крышу поезда и получил удар током
• Услугами Налоговой в "Дії" воспользовались более 5 миллионов человек
• Ставки на теннис — простые рекомендации для новичков БК Париматч
• В Украине с 1 июня запретят грузовикам двигаться государственными дорогами в жару
• На этой неделе МОН презентует мобильное приложение "Всеукраинской школы онлайн"
• Смертность в Украине превысила прошлогодний уровень почти на 35%
17 мая 2021
• Начался прием заявок на льготную ипотеку для переселенцев: как ее подать
• В Украине обязали указывать страну происхождения ряда продуктов питания
• Основные причины обращения к отоларингологу
• Получателям субсидий позволят иметь 100 тысяч гривен в банке и часть дома в селе
• За полгода потребителям за некачественные товары и услуги вернули более 7 миллионов
14 мая 2021
• Налоговая назвала количество миллионеров, которые декларируют свои доходы
• "Золотой требл". Как "Динамо" выиграло все трофеи украинского футбола в одном сезоне
• В Украине малоподвижный образ жизни присущ около 80% современных подростков
• Как не попасть на мошенника при покупке подержанного авто на авторынке?
• Платежка за коммунальные услуги за год выросла почти на половину
• Новую схему растаможивания "евроблях" введут в действие через месяц
• В Украине вступил в силу закон о заочном осуждении
10 мая 2021
• Украинские клубы в екрокубках: кто и когда стартует
• Выступление украинской группы Go_A признали лучшим во второй день репетиции “Евровидения”
• Лечение алкоголизма современными методами
9 мая 2021
• Нацбанк продаст на аукционе 46 тонн выведенных из обращения монет
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Amazon и Metro-Goldwyn-Mayer официально анонсировали соглашение о слиянии, по которому Amazon приобретет MGM за 8,45 млрд долларов. Об этом пишет Variety.