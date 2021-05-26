Amazon покупает голливудскую студию Metro-Goldwyn-Mayer за 8,45 миллиардов долларов

Amazon и Metro-Goldwyn-Mayer официально анонсировали соглашение о слиянии, по которому Amazon приобретет MGM за 8,45 млрд долларов. Об этом пишет Variety.

Отмечается, что Metro-Goldwyn-Mayer, которой принадлежат права на серию фильмов о Джеймсе Бонде, дополнит Amazon Studios, которая в основном сосредоточена на производстве телевизионных программ.

"Компания Amazon поможет "сохранить наследие и каталог фильмов MGM" и обеспечит клиентам более широкий доступ к существующим работам", - цитирует издание пресс-релиз компаний.

"Соглашение MGM является вторым по величине приобретением Amazon, после покупки Whole Foods в 2017 году за 13,7 млрд долл.

Стоимость покупки включает взятие на себя долга MGM. MGM продолжать работать как марка под брендом Amazon", - говорится в сообщении.