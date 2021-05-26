Газопоставщики не стали снижать годовой тариф для населения с 1 июня

|26 мая 2021
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Поставщики газа не снизили годовую цену ресурса для населения, установленную с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года, некоторые - повысили месячный тариф.
Согласно мониторингу "Энергореформы", годовое ценовое предложение газа, как и раньше, колеблется от 7,8 грн/куб. м до 13,5 грн/куб. м (с НДС).
Отмечается, что больше всего (на 1,39 грн/куб. м) повысило ценовое предложение июня ООО "Херсонская областная энергоснабжающая компания" - с 10,5 грн/куб. м до 11,89 грн/куб. м.
В то же время ООО "Житомирская областная энергоснабжающая компания" повысило тариф на июнь до 11,77 грн/куб. м (в мае - 10,5 грн/куб. м), ООО "Волыньэлектросбыт" - до 8,89 грн/куб. м (7,98 грн/куб. м), ООО "Закарпатэнерго" - до 8,88 грн/куб. м (7,98 грн/куб. м), ООО "Газпромпостач" - до 11,2 грн/куб. м (10,2 грн / куб. м), ООО "Хмельницькэнергосбыт" - до 11,5 грн/куб. м (9,6 грн/куб. м).
"Единственной компанией в списке поставщиков, которые попали в мониторинг, которая снизила цену газа на июнь, является мариупольский поставщик ООО "Маргаз" - его предложение на первый летний месяц составляет 8,75 грн/куб. м, в мае было 9 грн/куб. м.
В то же время некоторые компании сначала объявили годовой тариф в соответствии с требованиями регулятора 25 апреля, впоследствии откорректировали его в сторону уменьшения. Например, согласно информации на сайте ООО "ЭРУ людям" тариф с 1 мая составляет 8,1 грн/куб. м, хотя первоначально был заявлен на уровне 10,18 грн/куб. м", - говорится в сообщении "Энергореформы".
ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" установила годовой тариф для населения "фиксированный" в размере 7,96 грн/куб. м (с НДС, без доставки),
Крупнейший поставщик газа - компания "Йе Энергия" Дмитрия Фирташа и почти 20 поставщиков, работающих под брендом "Твой Газсбыт", установили единый тариф для населения "Твой газ Годовой" в размере 7,99 грн/куб. м (с НДС).
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• Основные причины обращения к отоларингологу
• Получателям субсидий позволят иметь 100 тысяч гривен в банке и часть дома в селе
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• Как не попасть на мошенника при покупке подержанного авто на авторынке?
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• Новую схему растаможивания "евроблях" введут в действие через месяц
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Комментарии к статье «Газопоставщики не стали снижать годовой тариф для населения с 1 июня»
Поставщики газа не снизили годовую цену ресурса для населения, установленную с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года, некоторые - повысили месячный тариф.