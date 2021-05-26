 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Газопоставщики не стали снижать годовой тариф для населения с 1 июня
26 мая 2021 Просмотров: 42 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Поставщики газа не снизили годовую цену ресурса для населения, установленную с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года, некоторые - повысили месячный тариф.

Согласно мониторингу "Энергореформы", годовое ценовое предложение газа, как и раньше, колеблется от 7,8 грн/куб. м до 13,5 грн/куб. м (с НДС).

Отмечается, что больше всего (на 1,39 грн/куб. м) повысило ценовое предложение июня ООО "Херсонская областная энергоснабжающая компания" - с 10,5 грн/куб. м до 11,89 грн/куб. м.

В то же время ООО "Житомирская областная энергоснабжающая компания" повысило тариф на июнь до 11,77 грн/куб. м (в мае - 10,5 грн/куб. м), ООО "Волыньэлектросбыт" - до 8,89 грн/куб. м (7,98 грн/куб. м), ООО "Закарпатэнерго" - до 8,88 грн/куб. м (7,98 грн/куб. м), ООО "Газпромпостач" - до 11,2 грн/куб. м (10,2 грн / куб. м), ООО "Хмельницькэнергосбыт" - до 11,5 грн/куб. м (9,6 грн/куб. м).

"Единственной компанией в списке поставщиков, которые попали в мониторинг, которая снизила цену газа на июнь, является мариупольский поставщик ООО "Маргаз" - его предложение на первый летний месяц составляет 8,75 грн/куб. м, в мае было 9 грн/куб. м.

В то же время некоторые компании сначала объявили годовой тариф в соответствии с требованиями регулятора 25 апреля, впоследствии откорректировали его в сторону уменьшения. Например, согласно информации на сайте ООО "ЭРУ людям" тариф с 1 мая составляет 8,1 грн/куб. м, хотя первоначально был заявлен на уровне 10,18 грн/куб. м", - говорится в сообщении "Энергореформы".

ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" установила годовой тариф для населения "фиксированный" в размере 7,96 грн/куб. м (с НДС, без доставки),

Крупнейший поставщик газа - компания "Йе Энергия" Дмитрия Фирташа и почти 20 поставщиков, работающих под брендом "Твой Газсбыт", установили единый тариф для населения "Твой газ Годовой" в размере 7,99 грн/куб. м (с НДС).
По материалам: Экономическая правда

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

26 мая 2021

Из-за евробондов: Украина нарастила госдолг более чем на миллиард долларов

Фильм украинского режиссера "Стоп-Земля" получил "Хрустального медведя" Berlinale

Газопоставщики не стали снижать годовой тариф для населения с 1 июня

Amazon покупает голливудскую студию Metro-Goldwyn-Mayer за 8,45 миллиардов долларов

24 мая 2021

Новые условия субсидий: только трем категориям получателей не переназначат автоматически

В I квартале Украина импортировала автотранспорта почти на 1,2 миллиардов долларов

УЕФА презентовал кубок Лиги конференций

18 мая 2021

В Славянске 12-летний мальчик залез на крышу поезда и получил удар током

Услугами Налоговой в "Дії" воспользовались более 5 миллионов человек

Ставки на теннис — простые рекомендации для новичков БК Париматч

В Украине с 1 июня запретят грузовикам двигаться государственными дорогами в жару

На этой неделе МОН презентует мобильное приложение "Всеукраинской школы онлайн"

Смертность в Украине превысила прошлогодний уровень почти на 35%

17 мая 2021

Начался прием заявок на льготную ипотеку для переселенцев: как ее подать

В Украине обязали указывать страну происхождения ряда продуктов питания

Основные причины обращения к отоларингологу

Получателям субсидий позволят иметь 100 тысяч гривен в банке и часть дома в селе

За полгода потребителям за некачественные товары и услуги вернули более 7 миллионов

14 мая 2021

Налоговая назвала количество миллионеров, которые декларируют свои доходы

"Золотой требл". Как "Динамо" выиграло все трофеи украинского футбола в одном сезоне

В Украине малоподвижный образ жизни присущ около 80% современных подростков

Как не попасть на мошенника при покупке подержанного авто на авторынке?

Платежка за коммунальные услуги за год выросла почти на половину

Новую схему растаможивания "евроблях" введут в действие через месяц

В Украине вступил в силу закон о заочном осуждении

10 мая 2021

Украинские клубы в екрокубках: кто и когда стартует

Выступление украинской группы Go_A признали лучшим во второй день репетиции “Евровидения”

Лечение алкоголизма современными методами

9 мая 2021

Нацбанк продаст на аукционе 46 тонн выведенных из обращения монет

Выбросы в Китае превысили количество выбросов всех развитых стран

Где приобрести качественные детали для автомобиля

Также в разделе

Фильм украинского режиссера "Стоп-Земля" получил "Хрустального медведя" Berlinale

— 26 мая 2021 —

Фильм украинского режиссера Екатерины Горностай "Стоп-Земля" получил награду "Хрустальный медведь" 71-го Berlinale - Berlin International Film Festival, передает УНН со ссылкой на сообщение Госкино.

Читать далее ⇒

Amazon покупает голливудскую студию Metro-Goldwyn-Mayer за 8,45 миллиардов долларов

— 26 мая 2021 —

Amazon и Metro-Goldwyn-Mayer официально анонсировали соглашение о слиянии, по которому Amazon приобретет MGM за 8,45 млрд долларов. Об этом пишет Variety.

Читать далее ⇒

Новые условия субсидий: только трем категориям получателей не переназначат автоматически

— 24 мая 2021 —

Согласно новым условиям предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, трем категориям получателей не будут переназначать такую помощь на следующий сезон автоматически. Кому именно придется обратиться за переназначением, объясняется в правительственном постановлении № 505 от 19 мая.

Читать далее ⇒

Услугами Налоговой в "Дії" воспользовались более 5 миллионов человек

— 18 мая 2021 —

Услугами Государственной налоговой службы на портале и в мобильном приложении "Дія" уже воспользовались более 5 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба налоговой.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Газопоставщики не стали снижать годовой тариф для населения с 1 июня»

Поставщики газа не снизили годовую цену ресурса для населения, установленную с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года, некоторые - повысили месячный тариф.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

В Славянске обустроят инклюзивный мини-парк

Латвия открыла почетное консульство в Славянске

Славянский хлебозавод второй год продает освященные паски

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

В Славянске 12-летний мальчик залез на крышу поезда и получил удар током

Владелец Skittles и Starburst подал в суд на продавцов конфет с каннабисом

На обвалившемся мосту в Славянске водитель Hyundai «влетел» в ограждение

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Из-за евробондов: Украина нарастила госдолг более чем на миллиард долларов

В I квартале Украина импортировала автотранспорта почти на 1,2 миллиардов долларов

Получателям субсидий позволят иметь 100 тысяч гривен в банке и часть дома в селе

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

УЕФА презентовал кубок Лиги конференций

"Золотой требл". Как "Динамо" выиграло все трофеи украинского футбола в одном сезоне

Украинские клубы в екрокубках: кто и когда стартует

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

26 мая 2021

Из-за евробондов: Украина нарастила госдолг более чем на миллиард долларов

Фильм украинского режиссера "Стоп-Земля" получил "Хрустального медведя" Berlinale

Газопоставщики не стали снижать годовой тариф для населения с 1 июня

Amazon покупает голливудскую студию Metro-Goldwyn-Mayer за 8,45 миллиардов долларов

24 мая 2021

Новые условия субсидий: только трем категориям получателей не переназначат автоматически

В I квартале Украина импортировала автотранспорта почти на 1,2 миллиардов долларов

УЕФА презентовал кубок Лиги конференций

18 мая 2021

В Славянске 12-летний мальчик залез на крышу поезда и получил удар током

Услугами Налоговой в "Дії" воспользовались более 5 миллионов человек

Ставки на теннис — простые рекомендации для новичков БК Париматч

В Украине с 1 июня запретят грузовикам двигаться государственными дорогами в жару

На этой неделе МОН презентует мобильное приложение "Всеукраинской школы онлайн"

Смертность в Украине превысила прошлогодний уровень почти на 35%

17 мая 2021

Начался прием заявок на льготную ипотеку для переселенцев: как ее подать

В Украине обязали указывать страну происхождения ряда продуктов питания

Основные причины обращения к отоларингологу

Получателям субсидий позволят иметь 100 тысяч гривен в банке и часть дома в селе

За полгода потребителям за некачественные товары и услуги вернули более 7 миллионов

14 мая 2021

Налоговая назвала количество миллионеров, которые декларируют свои доходы

"Золотой требл". Как "Динамо" выиграло все трофеи украинского футбола в одном сезоне

В Украине малоподвижный образ жизни присущ около 80% современных подростков

Как не попасть на мошенника при покупке подержанного авто на авторынке?

Платежка за коммунальные услуги за год выросла почти на половину

Новую схему растаможивания "евроблях" введут в действие через месяц

В Украине вступил в силу закон о заочном осуждении

10 мая 2021

Украинские клубы в екрокубках: кто и когда стартует

Выступление украинской группы Go_A признали лучшим во второй день репетиции “Евровидения”

Лечение алкоголизма современными методами

9 мая 2021

Нацбанк продаст на аукционе 46 тонн выведенных из обращения монет

Выбросы в Китае превысили количество выбросов всех развитых стран

Где приобрести качественные детали для автомобиля

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top