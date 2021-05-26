Фильм украинского режиссера "Стоп-Земля" получил "Хрустального медведя" Berlinale

“... Stop-Zemlia/Стоп-Земля признана Лучшим полнометражным фильмом в программе Berlinale Generation 14 plus, победителей которой определяет Юношеское жюри этой конкурсной программы. Это одна из самых весомых наград фестиваля, которая является первой для украинского фильма в этой категории”, — говорится в сообщении.

“Фильм убедительно освещает различные важные темы, которые привлекают нас, как молодых людей. (...) Лента передает ссылку, что сталкиваться с определенными страхами — это часть жизни, которая необходима, чтобы иметь возможность наслаждаться наиболее увлекательным годы молодости”, — обосновало свое решение Юношеское жюри Берлинале.

Роли исполнили непрофессиональные актеры-подростки Мария Федорченко, Арсений Марков, Яна Исаенко, Александр Иванов. Оператор-постановщик — Александр Рощин. Продюсерами фильма является Виталий Шереметьев, Вика Хоменко, Наталья Либет и Ольга Бесхмельницина. Фильм создан кинокомпанией “ЭССЕ Продакшн Хаус” при поддержке Госкино.