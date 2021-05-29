Адаптивный карантин изменят: будут пересмотрены индикаторы "зеленой" зоны

Об этом на встрече с журналистами заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, в действующем постановлении указано, что "зеленую" зону можно вводить только для всей страны, а не для отдельных регионов. Но Европейский союз накануне изменил правила определения "белых" стран, граждане которых могут ездить в страны ЕС без ограничений.

"Поэтому мы вносим изменения в постановление Кабмина о "зеленой" зоне, чтобы согласовать ее индикаторы с теми, которые действуют в ЕС. Потому что если Украина перейдет в "зеленую" зону, это будет означать, что мы сможем без паспортов вакцинации въезжать в ЕС", - отметил Ляшко.

Также в новом постановлении зафиксируют перечень стран, которые привлекательны для украинских туристов. На сегодня все эти изменения согласовываются с центральным органами исполнительной власти.