Нацбанк определил лучшие монеты Украины за 2020 год

Победу в номинации "Лучшая монета года Украины" за 2020-й одержал набор памятных монет "Энеида" (серебро, набор из девяти монет номиналом 10 гривен). Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Авторы эскизов этих монет-победительниц – художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук. скульпторы – Анатолий Демьяненко, Роман Чайковский, Владимир Атаманчук. Программное моделирование совершил Виталий Андриянов.

В номинации "Лучшее раскрытие темы" победу присудили памятной монете "Передовая" (нейзильбер, номинал 5 гривен). Авторы эскизов монеты – Никита Титов (автор идеи), Святослав Иваненко. Скульптором выступил Святослав Иваненко. Программное моделирование осуществлял Юрий Лукьянов.

Отмечается, что лучшие памятные монеты 2020 года в Украине выбирались путем тайного голосования комиссией, в состав которой вошли специалисты НБУ, Национальной академии наук Украины, национальных музеев, эксперты по изобразительному искусству и нумизматики.

Конкурс "Лучшая монета года Украины" проводится ежегодно с 2005 года и проходит в два этапа. В этом году первый этап конкурса проходил с 1 февраля по 5 апреля. Участие в нем приняли более трех тысяч человек.