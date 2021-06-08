|8 июня 2021
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Победу в номинации "Лучшая монета года Украины" за 2020-й одержал набор памятных монет "Энеида" (серебро, набор из девяти монет номиналом 10 гривен). Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).
Авторы эскизов этих монет-победительниц – художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук. скульпторы – Анатолий Демьяненко, Роман Чайковский, Владимир Атаманчук. Программное моделирование совершил Виталий Андриянов.
В номинации "Лучшее раскрытие темы" победу присудили памятной монете "Передовая" (нейзильбер, номинал 5 гривен). Авторы эскизов монеты – Никита Титов (автор идеи), Святослав Иваненко. Скульптором выступил Святослав Иваненко. Программное моделирование осуществлял Юрий Лукьянов.
Отмечается, что лучшие памятные монеты 2020 года в Украине выбирались путем тайного голосования комиссией, в состав которой вошли специалисты НБУ, Национальной академии наук Украины, национальных музеев, эксперты по изобразительному искусству и нумизматики.
Конкурс "Лучшая монета года Украины" проводится ежегодно с 2005 года и проходит в два этапа. В этом году первый этап конкурса проходил с 1 февраля по 5 апреля. Участие в нем приняли более трех тысяч человек.
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Комментарии к статье «Нацбанк определил лучшие монеты Украины за 2020 год»
Победу в номинации "Лучшая монета года Украины" за 2020-й одержал набор памятных монет "Энеида" (серебро, набор из девяти монет номиналом 10 гривен). Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).