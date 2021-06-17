|17 июня 2021
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В Чехии в четверг, 17 июня, демонтировали последнюю в стране телефонную будку. Она находилась в деревне Глубине в районе Пршибрам. Ею не пользовались уже два года, передает УНН со ссылкой на iDNES.
“Последняя телефонная будка находилась в деревне Глубине в районе Пршибрам. Во время его торжественного демонтажа закончилась эпоха таксофонов в Чешской Республике, начавшаяся в 1911 году”, — говориться в сообщении.
Как сообщил директор по технологиям O2 Ян Грушка, телефонные звонки из будок не востребованы, их заменили мобильными. Он отметил, что последний звонок из будки в Глубине был два года назад. Телефонные будки служили на чешских улицах и площадях в течение 110 лет.
Так, в 2020 году Управление телекоммуникаций Чехии распорядилось прекратить государственное финансирование таксофонов. К тому времени их в Чехии насчитывалось чуть более 1100. После объявления будки начали постепенно демонтировать.
Также сообщается, что по случаю демонтажа последней телефонной будки их компания-оператор O2 организует благотворительный аукцион одной из будок. Стартовая цена 25000 крон. На аукционе также представлены вырезанные из будок наушники, стоимость которых начинается от ста крон, несколько хорошо сохранившихся таксофонов со стартовой ценой от 500 до 1000 крон и набор телефонных карточек, также от тысячи крон.
В Украине таксофоны перестали обслуживать с 1 февраля 2020 года. В Укртелекоме объяснили это тем, что развитие различных каналов коммуникаций привело к уменьшению спроса на некогда востребованные услуги таксофонов.
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Комментарии к статье «В Чехии демонтировали последнюю в стране телефонную будку»
В Чехии в четверг, 17 июня, демонтировали последнюю в стране телефонную будку. Она находилась в деревне Глубине в районе Пршибрам. Ею не пользовались уже два года, передает УНН со ссылкой на iDNES.