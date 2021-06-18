|18 июня 2021
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Согласно законодательству, праздничными и официальными выходными днями будут 19-21 и 26-28 июня. Банки Украины самостоятельно определяют свой порядок работы в выходные, праздничные и нерабочие дни.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).
Как отмечается в сообщении, независимо от праздничных и нерабочих дней система электронных платежей Национального банка (СЭП) работает в режиме 23/7, и банки имеют возможность осуществлять межбанковские платежи почти круглосуточно и 7 дней в неделю.
Банки, которые будут осуществлять межбанковские платежи:
Напомним, по закону, если праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего. В воскресенье, 20 июня, празднуется Троица. Поэтому выходной переносится на понедельник, 21 июня. Кроме того, выходным является понедельник, 28 июня, когда отмечается День Конституции.
Отметим, Кабинет Министров перенес в 2021 году три рабочих дня. Для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, рабочие дни перенесены с: пятницы 8 января на субботу 16 января; понедельника 23 августа на субботу 28 августа; пятницы, 15 октября, на субботу 23 октября.
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Комментарии к статье «Как будут работать банки на Троицу и День Конституции: НБУ разъяснил график работы»
Согласно законодательству, праздничными и официальными выходными днями будут 19-21 и 26-28 июня. Банки Украины самостоятельно определяют свой порядок работы в выходные, праздничные и нерабочие дни.