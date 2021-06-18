Гутерриш остался генсеком ООН на второй срок

Генеральная ассамблея ООН назначила Генерального секретаря Антониу Гутерриша на второй срок. Новый пятилетний срок полномочий генсека начнется с 1 января следующего года.

Резолюцию о назначении Гутерриша приняли без голосования всеобщим одобрением. Он являлся единственным кандидатом на этот пост.

Гутерриш сменил на должности генсека ООН Пана Ги Муна в январе 2017 года, всего за несколько недель до вступления в должность президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Большая часть первого срока Гутерриша была направлена на то, чтобы успокоить Трампа, который ставил под сомнение ценность ООН и многостороннего подхода.