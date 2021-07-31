К Земле приближается "звездный дождь". В августе украинцы смогут наблюдать метеоритный поток Персеиды

К Земле приближается самый известный и самый мощный метеоритный поток — Персеиды. Это астрономическое явление можно увидеть раз в год в августе, но его пик припадает на 11-13 августа.

О "звездном дожде" напомнили на кафедре метеорологи и климатологии КНУ им. Шевченко.

Персеиды образуются, когда наша планета проходит через хвост кометы Свифта-Туттля. Это случается раз в год. Сама комета пролетает рядом с Землей раз в 133 года.

Миниатюрные частицы сгорают в земной атмосфере, образую иллюзию "звездного дождя".

Персеиды можно наблюдать с 23 июля по 22 августа. Наибольшая активность — с 8 по 14 августа, а пик — 11-13 августа. Во время пика падает около ста метеоритов в час.

Для наблюдения за падающими звездами не нужен телескоп, но наблюдать лучше подальше от больших городов с их ярким светом.

Больше всего метеоров наблюдается в часы перед рассветом. Смотреть необходимо на северо-восток.