Google закроет вход в аккаунты пользователям старых версий Android

Компания Google начала рассылку пользователям Android электронных писем с сообщением, что они больше не смогут войти в свои учетные записи Google на устройствах под управлением Android 2.3.7 и ниже. Вход будет закрыт с 27 сентября 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию на странице сообщества Google Android.

"Если вы войдете в свое устройство после 27 сентября, вы можете получить ошибки имени пользователя или пароля при попытке использовать продукты и службы Google, такие как Gmail, YouTube и Maps", - говорится в сообщении.

Вход в учетную запись будет доступен с более поздней версией Android (3.0 или новее). "Если на вашем устройстве есть возможность обновиться до более новой версии Android (3.0+), мы советуем вам это сделать", - отметили в Google.

Если пользователь не может обновить свое устройство до более новой версии Android (3.0+), то в Google советуют попробовать войти в учетную запись в веб-браузере устройства.

"Вы по-прежнему можете использовать некоторые службы Google, войдя в Google в веб-браузере своего устройства", - добавили в компании.