 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Google закроет вход в аккаунты пользователям старых версий Android
2 августа 2021 Просмотров: 52 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Компания Google начала рассылку пользователям Android электронных писем с сообщением, что они больше не смогут войти в свои учетные записи Google на устройствах под управлением Android 2.3.7 и ниже. Вход будет закрыт с 27 сентября 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию на странице сообщества Google Android.

"Если вы войдете в свое устройство после 27 сентября, вы можете получить ошибки имени пользователя или пароля при попытке использовать продукты и службы Google, такие как Gmail, YouTube и Maps", - говорится в сообщении.

Вход в учетную запись будет доступен с более поздней версией Android (3.0 или новее). "Если на вашем устройстве есть возможность обновиться до более новой версии Android (3.0+), мы советуем вам это сделать", - отметили в Google.

Если пользователь не может обновить свое устройство до более новой версии Android (3.0+), то в Google советуют попробовать войти в учетную запись в веб-браузере устройства.

"Вы по-прежнему можете использовать некоторые службы Google, войдя в Google в веб-браузере своего устройства", - добавили в компании.
По материалам: РБК-Украина

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

2 августа 2021

Google закроет вход в аккаунты пользователям старых версий Android

Импульс - частная клиника в Киеве

Украинцев предупредили о возможности потери земельных участков и паев: как это предотвратить

31 июля 2021

К Земле приближается "звездный дождь". В августе украинцы смогут наблюдать метеоритный поток Персеиды

Особливості реабілітаційного центру.

На рынке земли в Украине ажиотажа нет, - Госгеокадастр

Безос потерял первое место в списке самых богатых людей мира

Электронные доски бесплатных объявлений: виды и преимущества использования

В США разрешили проводить на людях испытания по вживлению компьютерных интерфейсов в мозг

Регулятор ЕС оштрафовал Amazon на рекордные 886 миллионов долларов

30 июля 2021

Новые правила пересечения границы: эксперт объяснил, что же дает одна доза вакцины от коронавируса

Стало известно, когда отдадут невыплаченные пенсии в ОРДЛО

Штамм "Дельта" обнаружили в 132 странах мира, - ВОЗ

Ювелирные украшения для женщин: какие они бывают и когда стоит дарить

26 июля 2021

Корейский телеканал извинился, что на открытии Игр представил Украину Чернобылем, Италию пиццей и за другие изображения

Ставки на спорт и другие события с Париматч

Фасадное рекламное оформление: преимущества и популярные способы

Будут ли в Украине делать третью прививку от COVID: ответ Минздрава

Украинцы теперь будут получать гарантию на товар по интернету: закон вступил в силу

Сразу три страны ЕС открылись для украинцев: куда можно поехать

21 июля 2021

Карантинные ограничения ужесточают из-за новых штаммов. Что и где запрещено сегодня

Китай отменил штрафы за рождение трех детей в одной семье

Виртуальные сервера VPS/VDS под любую задачу

Что такое SSL сертификат

В Украине начался пятый этап COVID-вакцинации: что это значит

Ярославский официально назначен координатором по подготовке Харькова к Суперкубку УЕФА-2025

В Украине предлагают запретить продажу алкоголя и сигарет в супермаркетах: о чем идет речь

20 июля 2021

В ВОЗ заявили, что мир все больше отдаляется от завершения пандемии

МВД планирует вернуть техосмотр автомобилей, но с видеофиксацией процесса

В Украине отменили запись на вакцинацию от коронавируса через приложение "Дія"

Самые популярные кроссоверы из США

Также в разделе

Импульс - частная клиника в Киеве

— 2 августа 2021 —

Выбирая в Киеве максимально подходящее многопрофильное медицинское учреждение, стоит обратить внимание на клинику Импульс. Это частная поликлиника, которая оказывает клиентам огромный спектр диагностических, лечебных, а также реабилитационных услуг по огромному количеству направлений.

Читать далее ⇒

Украинцев предупредили о возможности потери земельных участков и паев: как это предотвратить

— 2 августа 2021 —

Владельцы земельных участков или паев, которые не оформят на них право собственности, могут их потерять. Оформить нужно до 2025 года.

Читать далее ⇒

К Земле приближается "звездный дождь". В августе украинцы смогут наблюдать метеоритный поток Персеиды

— 31 июля 2021 —

К Земле приближается самый известный и самый мощный метеоритный поток — Персеиды. Это астрономическое явление можно увидеть раз в год в августе, но его пик припадает на 11-13 августа.

Читать далее ⇒

Особливості реабілітаційного центру.

— 31 июля 2021 —

На сьогоднішній день кількість людей, що борються з різного роду залежністю, просто зашкалює. З'являється вона, коли людина потрапляє у важку ситуацію, і не знає як з нею боротися. Тоді він намагається полегшити цей тягар, захоплюючись спиртними напоями або наркотичними речовинами

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Google закроет вход в аккаунты пользователям старых версий Android»

Компания Google начала рассылку пользователям Android электронных писем с сообщением, что они больше не смогут войти в свои учетные записи Google на устройствах под управлением Android 2.3.7 и ниже. Вход будет закрыт с 27 сентября 2021 года.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

В Славянске зафиксировали 83 смерти от коронавирусной болезни с начала года

В Славянске обустроят инклюзивный мини-парк

Латвия открыла почетное консульство в Славянске

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

В Донецкой области работает полицейский чат-бот по противодействию наркопреступности

Женщине, которая заморила голодом своего годовалого сына, дали 12 лет лишения свободы

Минюст США ввел временный мораторий на смертную казнь на федеральном уровне

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Производители продуктов питания за год повысили цены на 30%

Пенсии чернобыльцев возрастут: закон частично вступил в силу

Минимальная пенсия в Украине выросла на 85 гривен

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Корейский телеканал извинился, что на открытии Игр представил Украину Чернобылем, Италию пиццей и за другие изображения

Ярославский официально назначен координатором по подготовке Харькова к Суперкубку УЕФА-2025

Составлен рейтинг самых подорожавших игроков после Евро-2020

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

2 августа 2021

Google закроет вход в аккаунты пользователям старых версий Android

Импульс - частная клиника в Киеве

Украинцев предупредили о возможности потери земельных участков и паев: как это предотвратить

31 июля 2021

К Земле приближается "звездный дождь". В августе украинцы смогут наблюдать метеоритный поток Персеиды

Особливості реабілітаційного центру.

На рынке земли в Украине ажиотажа нет, - Госгеокадастр

Безос потерял первое место в списке самых богатых людей мира

Электронные доски бесплатных объявлений: виды и преимущества использования

В США разрешили проводить на людях испытания по вживлению компьютерных интерфейсов в мозг

Регулятор ЕС оштрафовал Amazon на рекордные 886 миллионов долларов

30 июля 2021

Новые правила пересечения границы: эксперт объяснил, что же дает одна доза вакцины от коронавируса

Стало известно, когда отдадут невыплаченные пенсии в ОРДЛО

Штамм "Дельта" обнаружили в 132 странах мира, - ВОЗ

Ювелирные украшения для женщин: какие они бывают и когда стоит дарить

26 июля 2021

Корейский телеканал извинился, что на открытии Игр представил Украину Чернобылем, Италию пиццей и за другие изображения

Ставки на спорт и другие события с Париматч

Фасадное рекламное оформление: преимущества и популярные способы

Будут ли в Украине делать третью прививку от COVID: ответ Минздрава

Украинцы теперь будут получать гарантию на товар по интернету: закон вступил в силу

Сразу три страны ЕС открылись для украинцев: куда можно поехать

21 июля 2021

Карантинные ограничения ужесточают из-за новых штаммов. Что и где запрещено сегодня

Китай отменил штрафы за рождение трех детей в одной семье

Виртуальные сервера VPS/VDS под любую задачу

Что такое SSL сертификат

В Украине начался пятый этап COVID-вакцинации: что это значит

Ярославский официально назначен координатором по подготовке Харькова к Суперкубку УЕФА-2025

В Украине предлагают запретить продажу алкоголя и сигарет в супермаркетах: о чем идет речь

20 июля 2021

В ВОЗ заявили, что мир все больше отдаляется от завершения пандемии

МВД планирует вернуть техосмотр автомобилей, но с видеофиксацией процесса

В Украине отменили запись на вакцинацию от коронавируса через приложение "Дія"

Самые популярные кроссоверы из США

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top