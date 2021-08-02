Главный санврач прокомментировал возможность ослабления ограничений для вакцинированных украинцев

|2 августа 2021
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В Министерстве здравоохранения рассматривают возможность частичного ослабления ограничений для вакцинированных граждан. Об этом заявил в комментарии “Радио Свобода” главный санитарный врач Игорь Кузин.
“Сейчас наша главная цель — вакцинировать как можно большее количество населения. В случае возможной вспышки мы будем учитывать показатели охвата прививками и в соответствии с этим принимать те или иные решения. Пока рано говорить о конкретных условиях, но мы точно будем рассматривать возможность частичного ослабления ограничений для вакцинированного населения”, — отметил Кузин.
По его словам, карантинные нормы будут пересматриваться в зависимости от эпидситуации.
“Мы должны обязательно соблюдать основные противоэпидемические мероприятия: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться антисептическими средствами, избегать скоплений людей, а главное — вакцинироваться против COVID-19, это самый эффективный способ обезопасить себя и людей вокруг от тяжелого течения болезни и это спасает жизни”, — добавил Кузин.
Ранее председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в Facebook заявил, что Украина со временем также будет вынуждена вводить ограничения для невакцинированных граждан.
“Украина впоследствии также будет вынуждена вводить ограничения для невакцинированных граждан... По моему мнению, аналогичные ограничения логично ввести для транспортников, предприятий общественного питания и коммерческих или коммунальных структур, сотрудники которых непосредственно контактируют с населением. Больной водитель маршрутки инфицирует никак не меньше людей, чем учитель”, — написал Радуцкий.
Он также отметил, что: “Мы в Украине не говорим об обязательной вакцинации, никто не имеет права заставлять человека прививаться. Но вполне справедливо требовать, чтобы работу, которая предполагает контакт с большим количеством людей, выполняли вакцинированные сотрудники”.
При этом во время брифинга 28 июля Игорь Кузин заявил, что учитывая действующие правила, в случае введения “красной” зоны в Украине, ее ограничения будут одинаковыми для вакцинированных и не вакцинированных от COVID-19.
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Комментарии к статье «Главный санврач прокомментировал возможность ослабления ограничений для вакцинированных украинцев»
В Министерстве здравоохранения рассматривают возможность частичного ослабления ограничений для вакцинированных граждан. Об этом заявил в комментарии “Радио Свобода” главный санитарный врач Игорь Кузин.