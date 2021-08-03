 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Бразилии до 2025 года построят сеть для электрических самолетов за 1 млрд долларов
3 августа 2021 Просмотров: 65 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Немецкий стартап Lilium продаст 220 электрических самолетов, которые могут взлетать и приземляться вертикально. Контракт на сумму 1 миллиард долларов заключен с бразильской авиакомпанией Azul.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Обе компании заявили, что планируют построить сеть самолетов eVTOL (взлет и посадка электросамолетов) по всей Бразилии в период с настоящего момента до 2025 года.

"Самолет, который мы планируем запустить, будет развивать скорость до 175 миль в час (280 км в час), - сказал Алекс Ассейли, главный стратег Lilium. - Дальность составит 155 миль (250 км)".

Последний самолет Lilium - пятиместная модель, но тот, который будет запущен в серийное производство и будет продан Azul, будет семиместным, сказал Ассили, добавив, что производственная линия укомплектована на 50%.

Каждый самолет Lilium будет стоить Azul примерно 4,5 миллиона долларов.

Azul - крупнейшая внутренняя авиакомпания Бразилии по количеству обслуживаемых городов и ежедневным вылетам.

Джон Роджерсон, генеральный директор Azul, сказал в своем заявлении, что бренд, сеть маршрутов и программа лояльности Azul помогут "создать рынки и спрос на сеть реактивных самолетов Lilium в Бразилии".

Инвесторы поддержали Lilium, которая конкурирует с такими компаниями, как Airbus и BlackFly, выделив 300 миллионов долларов. Однако компания планирует привлечь дополнительно 830 миллионов долларов, что даст ей оценку после получения денег примерно в 3,3 миллиарда долларов.
По материалам: РБК-Украина

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

3 августа 2021

МВФ выделит рекордные 650 млрд долларов на восстановление экономики

В мире родится почти на 5 млн девочек меньше в ближайшее десятилетие: названа причина

В Бразилии до 2025 года построят сеть для электрических самолетов за 1 млрд долларов

2 августа 2021

Олимпиада-2020: в легкой атлетике впервые более чем за 100 лет два атлета выиграли золото

Главный санврач прокомментировал возможность ослабления ограничений для вакцинированных украинцев

Google закроет вход в аккаунты пользователям старых версий Android

Импульс - частная клиника в Киеве

Украинцев предупредили о возможности потери земельных участков и паев: как это предотвратить

31 июля 2021

К Земле приближается "звездный дождь". В августе украинцы смогут наблюдать метеоритный поток Персеиды

Особливості реабілітаційного центру.

На рынке земли в Украине ажиотажа нет, - Госгеокадастр

Безос потерял первое место в списке самых богатых людей мира

Электронные доски бесплатных объявлений: виды и преимущества использования

В США разрешили проводить на людях испытания по вживлению компьютерных интерфейсов в мозг

Регулятор ЕС оштрафовал Amazon на рекордные 886 миллионов долларов

30 июля 2021

Новые правила пересечения границы: эксперт объяснил, что же дает одна доза вакцины от коронавируса

Стало известно, когда отдадут невыплаченные пенсии в ОРДЛО

Штамм "Дельта" обнаружили в 132 странах мира, - ВОЗ

Ювелирные украшения для женщин: какие они бывают и когда стоит дарить

26 июля 2021

Корейский телеканал извинился, что на открытии Игр представил Украину Чернобылем, Италию пиццей и за другие изображения

Ставки на спорт и другие события с Париматч

Фасадное рекламное оформление: преимущества и популярные способы

Будут ли в Украине делать третью прививку от COVID: ответ Минздрава

Украинцы теперь будут получать гарантию на товар по интернету: закон вступил в силу

Сразу три страны ЕС открылись для украинцев: куда можно поехать

21 июля 2021

Карантинные ограничения ужесточают из-за новых штаммов. Что и где запрещено сегодня

Китай отменил штрафы за рождение трех детей в одной семье

Виртуальные сервера VPS/VDS под любую задачу

Что такое SSL сертификат

В Украине начался пятый этап COVID-вакцинации: что это значит

Ярославский официально назначен координатором по подготовке Харькова к Суперкубку УЕФА-2025

Также в разделе

В мире родится почти на 5 млн девочек меньше в ближайшее десятилетие: названа причина

— 3 августа 2021 —

В ближайшие 10 лет в мире будет рождаться на 4,7 млн девочек меньше. Это связано с предпочтениями в отношении потомства мужского пола.

Читать далее ⇒

Главный санврач прокомментировал возможность ослабления ограничений для вакцинированных украинцев

— 2 августа 2021 —

В Министерстве здравоохранения рассматривают возможность частичного ослабления ограничений для вакцинированных граждан. Об этом заявил в комментарии “Радио Свобода” главный санитарный врач Игорь Кузин.

Читать далее ⇒

Google закроет вход в аккаунты пользователям старых версий Android

— 2 августа 2021 —

Компания Google начала рассылку пользователям Android электронных писем с сообщением, что они больше не смогут войти в свои учетные записи Google на устройствах под управлением Android 2.3.7 и ниже. Вход будет закрыт с 27 сентября 2021 года.

Читать далее ⇒

Импульс - частная клиника в Киеве

— 2 августа 2021 —

Выбирая в Киеве максимально подходящее многопрофильное медицинское учреждение, стоит обратить внимание на клинику Импульс. Это частная поликлиника, которая оказывает клиентам огромный спектр диагностических, лечебных, а также реабилитационных услуг по огромному количеству направлений.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «В Бразилии до 2025 года построят сеть для электрических самолетов за 1 млрд долларов»

Немецкий стартап Lilium продаст 220 электрических самолетов, которые могут взлетать и приземляться вертикально. Контракт на сумму 1 миллиард долларов заключен с бразильской авиакомпанией Azul.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

В Славянске зафиксировали 83 смерти от коронавирусной болезни с начала года

В Славянске обустроят инклюзивный мини-парк

Латвия открыла почетное консульство в Славянске

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

В Донецкой области работает полицейский чат-бот по противодействию наркопреступности

Женщине, которая заморила голодом своего годовалого сына, дали 12 лет лишения свободы

Минюст США ввел временный мораторий на смертную казнь на федеральном уровне

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

МВФ выделит рекордные 650 млрд долларов на восстановление экономики

Производители продуктов питания за год повысили цены на 30%

Пенсии чернобыльцев возрастут: закон частично вступил в силу

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Олимпиада-2020: в легкой атлетике впервые более чем за 100 лет два атлета выиграли золото

Корейский телеканал извинился, что на открытии Игр представил Украину Чернобылем, Италию пиццей и за другие изображения

Ярославский официально назначен координатором по подготовке Харькова к Суперкубку УЕФА-2025

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

3 августа 2021

МВФ выделит рекордные 650 млрд долларов на восстановление экономики

В мире родится почти на 5 млн девочек меньше в ближайшее десятилетие: названа причина

В Бразилии до 2025 года построят сеть для электрических самолетов за 1 млрд долларов

2 августа 2021

Олимпиада-2020: в легкой атлетике впервые более чем за 100 лет два атлета выиграли золото

Главный санврач прокомментировал возможность ослабления ограничений для вакцинированных украинцев

Google закроет вход в аккаунты пользователям старых версий Android

Импульс - частная клиника в Киеве

Украинцев предупредили о возможности потери земельных участков и паев: как это предотвратить

31 июля 2021

К Земле приближается "звездный дождь". В августе украинцы смогут наблюдать метеоритный поток Персеиды

Особливості реабілітаційного центру.

На рынке земли в Украине ажиотажа нет, - Госгеокадастр

Безос потерял первое место в списке самых богатых людей мира

Электронные доски бесплатных объявлений: виды и преимущества использования

В США разрешили проводить на людях испытания по вживлению компьютерных интерфейсов в мозг

Регулятор ЕС оштрафовал Amazon на рекордные 886 миллионов долларов

30 июля 2021

Новые правила пересечения границы: эксперт объяснил, что же дает одна доза вакцины от коронавируса

Стало известно, когда отдадут невыплаченные пенсии в ОРДЛО

Штамм "Дельта" обнаружили в 132 странах мира, - ВОЗ

Ювелирные украшения для женщин: какие они бывают и когда стоит дарить

26 июля 2021

Корейский телеканал извинился, что на открытии Игр представил Украину Чернобылем, Италию пиццей и за другие изображения

Ставки на спорт и другие события с Париматч

Фасадное рекламное оформление: преимущества и популярные способы

Будут ли в Украине делать третью прививку от COVID: ответ Минздрава

Украинцы теперь будут получать гарантию на товар по интернету: закон вступил в силу

Сразу три страны ЕС открылись для украинцев: куда можно поехать

21 июля 2021

Карантинные ограничения ужесточают из-за новых штаммов. Что и где запрещено сегодня

Китай отменил штрафы за рождение трех детей в одной семье

Виртуальные сервера VPS/VDS под любую задачу

Что такое SSL сертификат

В Украине начался пятый этап COVID-вакцинации: что это значит

Ярославский официально назначен координатором по подготовке Харькова к Суперкубку УЕФА-2025

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top