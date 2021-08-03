|3 августа 2021
|Просмотров: 63
|
В ближайшие 10 лет в мире будет рождаться на 4,7 млн девочек меньше. Это связано с предпочтениями в отношении потомства мужского пола.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.
По исследованиям ученых, прогнозируемое сокращение числа родившихся девочек приведет к избытку молодых мужчин примерно в одной трети мирового населения к 2030 году, что может привести к усилению антиобщественного поведения и насилия.
Чтобы определить, как повлияет выбор пола на общество, международная группа исследователей проанализировала данные о более чем 3 млрд рождений за последние 50 лет.
Сосредоточившись на 12 странах, где соотношение мужчин и женщин увеличилось с 1970 года, и еще в 17 странах, где это соотношение могло увеличиться из-за социальных или культурных тенденций, они смоделировали два сценария.
Следовательно, по первому сценарию к 2030 году в странах будет менее 4,7 млн новорожденных девочек.
А согласно второму сценарию, к 2100 году во всем мире это число вырастет до более чем 22 млн.
Исследователи добавляют, что число абортов по половому признаку растет в течение последних 40 лет в странах Юго-Восточной Европы, а также в Южной и Восточной Азии.
3 августа 2021
• МВФ выделит рекордные 650 млрд долларов на восстановление экономики
• В мире родится почти на 5 млн девочек меньше в ближайшее десятилетие: названа причина
• В Бразилии до 2025 года построят сеть для электрических самолетов за 1 млрд долларов
2 августа 2021
• Олимпиада-2020: в легкой атлетике впервые более чем за 100 лет два атлета выиграли золото
• Главный санврач прокомментировал возможность ослабления ограничений для вакцинированных украинцев
• Google закроет вход в аккаунты пользователям старых версий Android
• Импульс - частная клиника в Киеве
• Украинцев предупредили о возможности потери земельных участков и паев: как это предотвратить
31 июля 2021
• К Земле приближается "звездный дождь". В августе украинцы смогут наблюдать метеоритный поток Персеиды
• Особливості реабілітаційного центру.
• На рынке земли в Украине ажиотажа нет, - Госгеокадастр
• Безос потерял первое место в списке самых богатых людей мира
• Электронные доски бесплатных объявлений: виды и преимущества использования
• В США разрешили проводить на людях испытания по вживлению компьютерных интерфейсов в мозг
• Регулятор ЕС оштрафовал Amazon на рекордные 886 миллионов долларов
30 июля 2021
• Новые правила пересечения границы: эксперт объяснил, что же дает одна доза вакцины от коронавируса
• Стало известно, когда отдадут невыплаченные пенсии в ОРДЛО
• Штамм "Дельта" обнаружили в 132 странах мира, - ВОЗ
• Ювелирные украшения для женщин: какие они бывают и когда стоит дарить
26 июля 2021
• Корейский телеканал извинился, что на открытии Игр представил Украину Чернобылем, Италию пиццей и за другие изображения
• Ставки на спорт и другие события с Париматч
• Фасадное рекламное оформление: преимущества и популярные способы
• Будут ли в Украине делать третью прививку от COVID: ответ Минздрава
• Украинцы теперь будут получать гарантию на товар по интернету: закон вступил в силу
• Сразу три страны ЕС открылись для украинцев: куда можно поехать
21 июля 2021
• Карантинные ограничения ужесточают из-за новых штаммов. Что и где запрещено сегодня
• Китай отменил штрафы за рождение трех детей в одной семье
• Виртуальные сервера VPS/VDS под любую задачу
• В Украине начался пятый этап COVID-вакцинации: что это значит
• Ярославский официально назначен координатором по подготовке Харькова к Суперкубку УЕФА-2025
— 3 августа 2021 —
Немецкий стартап Lilium продаст 220 электрических самолетов, которые могут взлетать и приземляться вертикально. Контракт на сумму 1 миллиард долларов заключен с бразильской авиакомпанией Azul.
— 2 августа 2021 —
В Министерстве здравоохранения рассматривают возможность частичного ослабления ограничений для вакцинированных граждан. Об этом заявил в комментарии “Радио Свобода” главный санитарный врач Игорь Кузин.
— 2 августа 2021 —
Компания Google начала рассылку пользователям Android электронных писем с сообщением, что они больше не смогут войти в свои учетные записи Google на устройствах под управлением Android 2.3.7 и ниже. Вход будет закрыт с 27 сентября 2021 года.
— 2 августа 2021 —
Выбирая в Киеве максимально подходящее многопрофильное медицинское учреждение, стоит обратить внимание на клинику Импульс. Это частная поликлиника, которая оказывает клиентам огромный спектр диагностических, лечебных, а также реабилитационных услуг по огромному количеству направлений.
Приветствую, гость! Вход
3 августа 2021
• МВФ выделит рекордные 650 млрд долларов на восстановление экономики
• В мире родится почти на 5 млн девочек меньше в ближайшее десятилетие: названа причина
• В Бразилии до 2025 года построят сеть для электрических самолетов за 1 млрд долларов
2 августа 2021
• Олимпиада-2020: в легкой атлетике впервые более чем за 100 лет два атлета выиграли золото
• Главный санврач прокомментировал возможность ослабления ограничений для вакцинированных украинцев
• Google закроет вход в аккаунты пользователям старых версий Android
• Импульс - частная клиника в Киеве
• Украинцев предупредили о возможности потери земельных участков и паев: как это предотвратить
31 июля 2021
• К Земле приближается "звездный дождь". В августе украинцы смогут наблюдать метеоритный поток Персеиды
• Особливості реабілітаційного центру.
• На рынке земли в Украине ажиотажа нет, - Госгеокадастр
• Безос потерял первое место в списке самых богатых людей мира
• Электронные доски бесплатных объявлений: виды и преимущества использования
• В США разрешили проводить на людях испытания по вживлению компьютерных интерфейсов в мозг
• Регулятор ЕС оштрафовал Amazon на рекордные 886 миллионов долларов
30 июля 2021
• Новые правила пересечения границы: эксперт объяснил, что же дает одна доза вакцины от коронавируса
• Стало известно, когда отдадут невыплаченные пенсии в ОРДЛО
• Штамм "Дельта" обнаружили в 132 странах мира, - ВОЗ
• Ювелирные украшения для женщин: какие они бывают и когда стоит дарить
26 июля 2021
• Корейский телеканал извинился, что на открытии Игр представил Украину Чернобылем, Италию пиццей и за другие изображения
• Ставки на спорт и другие события с Париматч
• Фасадное рекламное оформление: преимущества и популярные способы
• Будут ли в Украине делать третью прививку от COVID: ответ Минздрава
• Украинцы теперь будут получать гарантию на товар по интернету: закон вступил в силу
• Сразу три страны ЕС открылись для украинцев: куда можно поехать
21 июля 2021
• Карантинные ограничения ужесточают из-за новых штаммов. Что и где запрещено сегодня
• Китай отменил штрафы за рождение трех детей в одной семье
• Виртуальные сервера VPS/VDS под любую задачу
• В Украине начался пятый этап COVID-вакцинации: что это значит
• Ярославский официально назначен координатором по подготовке Харькова к Суперкубку УЕФА-2025
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «В мире родится почти на 5 млн девочек меньше в ближайшее десятилетие: названа причина»
В ближайшие 10 лет в мире будет рождаться на 4,7 млн девочек меньше. Это связано с предпочтениями в отношении потомства мужского пола.