В Минобразования назвали количество претендентов на одно бюджетное место в вузах по самым популярным специальностям

|3 августа 2021
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В Министерство образования и науки Украины рассказали журналисту УНН, какое была количество претендентов на одно бюджетное место на самые популярные направления.
23 июля был завершен прием заявлений и документов для поступающих на образовательные степени бакалавра, сквозного магистра и магистра (на основе степени бакалавра). Как стало известно ранее, поступающие на бакалаврат подали наибольшее количество заявлений на такие специальности: Филология, Право и Компьютерные науки.
УНН узнал у представителей МОН точное количество поданных заявлений на одно бюджетное место:
Количество заявлений на 1 место государственного заказа на магистратуру, станет известно позже, когда будут даны рекомендации на бюджет для этой категории абитуриентов.
По данным государственного предприятия "Инфоресурс", было зарегистрировано 195 тыс. 705 электронных кабинетов поступающих на бакалавриат, что на 2,5% больше, чем в 2020 году.
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• В Бразилии до 2025 года построят сеть для электрических самолетов за 1 млрд долларов
2 августа 2021
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• Главный санврач прокомментировал возможность ослабления ограничений для вакцинированных украинцев
• Google закроет вход в аккаунты пользователям старых версий Android
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• Электронные доски бесплатных объявлений: виды и преимущества использования
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• Регулятор ЕС оштрафовал Amazon на рекордные 886 миллионов долларов
30 июля 2021
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• Штамм "Дельта" обнаружили в 132 странах мира, - ВОЗ
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26 июля 2021
• Корейский телеканал извинился, что на открытии Игр представил Украину Чернобылем, Италию пиццей и за другие изображения
• Ставки на спорт и другие события с Париматч
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• Будут ли в Украине делать третью прививку от COVID: ответ Минздрава
• Украинцы теперь будут получать гарантию на товар по интернету: закон вступил в силу
• Сразу три страны ЕС открылись для украинцев: куда можно поехать
21 июля 2021
• Карантинные ограничения ужесточают из-за новых штаммов. Что и где запрещено сегодня
• Китай отменил штрафы за рождение трех детей в одной семье
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В Министерство образования и науки Украины рассказали журналисту УНН, какое была количество претендентов на одно бюджетное место на самые популярные направления.