В Минобразования назвали количество претендентов на одно бюджетное место в вузах по самым популярным специальностям

В Министерство образования и науки Украины рассказали журналисту УНН, какое была количество претендентов на одно бюджетное место на самые популярные направления.

23 июля был завершен прием заявлений и документов для поступающих на образовательные степени бакалавра, сквозного магистра и магистра (на основе степени бакалавра). Как стало известно ранее, поступающие на бакалаврат подали наибольшее количество заявлений на такие специальности: Филология, Право и Компьютерные науки.

УНН узнал у представителей МОН точное количество поданных заявлений на одно бюджетное место:

Право - 10,4

Филология - 9,3

Компьютерные науки - 1,8

Количество заявлений на 1 место государственного заказа на магистратуру, станет известно позже, когда будут даны рекомендации на бюджет для этой категории абитуриентов.

По данным государственного предприятия "Инфоресурс", было зарегистрировано 195 тыс. 705 электронных кабинетов поступающих на бакалавриат, что на 2,5% больше, чем в 2020 году.