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Бездумная исполнительность

Украина в честь 30-летия Независимости запускает спутник, потратив на это более 1 миллиона долларов
7 августа 2021 Просмотров: 107 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Контакт с компанией, обеспечивающей запуск украинского спутника "Сич 2-30" на ракете Falcon 9, произведенной компанией SpaceX заключен и осуществлено авансирование работ. Сейчас ведутся испытания спутника и планируются работы по адаптации к ракете, контрольные испытания, упаковка и транспортирование на пусковую базу в США.

На сегодняшний день плановая дата пуска спутника декабрь 2021. Об этом УНН рассказал глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай.

“1 миллион долларов – это стоимость запуска спутника без затрат на создание адаптера, который обеспечит установку спутника на ракету и его последующее отделение, затрат на транспортировку спутника к месту запуска и оказание услуг на пусковой базе. Так как Украина ранее не запускала космические аппараты на ракетах Falcon 9, наши адаптеры не сертифицированы этой компанией. Поэтому, учитывая сжатые сроки и объем финансирования, по рекомендации компании SpaceX мы обратились к их партнерам, голландской компании, которая обеспечит интеграцию спутника к ракете. С учетом этих дополнительных работ, сумма контракта будет больше. Конкретную сумму и другие подробности контракта не позволяют разглашать его условия”, - говорит Тафтай.

Глава космического агентства рассказал, что большая часть финансирование происходила за счет КБ "Южного", который проинвестировал порядка 120 миллионов гривен на создание спутника. А в апреле этого года распоряжением Кабинета Министров, выделили деньги на его запуск.
По материалам: УНН

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Комментарии к статье «Украина в честь 30-летия Независимости запускает спутник, потратив на это более 1 миллиона долларов»

Контакт с компанией, обеспечивающей запуск украинского спутника "Сич 2-30" на ракете Falcon 9, произведенной компанией SpaceX заключен и осуществлено авансирование работ. Сейчас ведутся испытания спутника и планируются работы по адаптации к ракете, контрольные испытания, упаковка и транспортирование на пусковую базу в США.

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