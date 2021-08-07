Украина в честь 30-летия Независимости запускает спутник, потратив на это более 1 миллиона долларов

|7 августа 2021
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Контакт с компанией, обеспечивающей запуск украинского спутника "Сич 2-30" на ракете Falcon 9, произведенной компанией SpaceX заключен и осуществлено авансирование работ. Сейчас ведутся испытания спутника и планируются работы по адаптации к ракете, контрольные испытания, упаковка и транспортирование на пусковую базу в США.
На сегодняшний день плановая дата пуска спутника декабрь 2021. Об этом УНН рассказал глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай.
“1 миллион долларов – это стоимость запуска спутника без затрат на создание адаптера, который обеспечит установку спутника на ракету и его последующее отделение, затрат на транспортировку спутника к месту запуска и оказание услуг на пусковой базе. Так как Украина ранее не запускала космические аппараты на ракетах Falcon 9, наши адаптеры не сертифицированы этой компанией. Поэтому, учитывая сжатые сроки и объем финансирования, по рекомендации компании SpaceX мы обратились к их партнерам, голландской компании, которая обеспечит интеграцию спутника к ракете. С учетом этих дополнительных работ, сумма контракта будет больше. Конкретную сумму и другие подробности контракта не позволяют разглашать его условия”, - говорит Тафтай.
Глава космического агентства рассказал, что большая часть финансирование происходила за счет КБ "Южного", который проинвестировал порядка 120 миллионов гривен на создание спутника. А в апреле этого года распоряжением Кабинета Министров, выделили деньги на его запуск.
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Контакт с компанией, обеспечивающей запуск украинского спутника "Сич 2-30" на ракете Falcon 9, произведенной компанией SpaceX заключен и осуществлено авансирование работ. Сейчас ведутся испытания спутника и планируются работы по адаптации к ракете, контрольные испытания, упаковка и транспортирование на пусковую базу в США.