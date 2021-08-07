Языковой экзамен для госслужащих станет короче, но сложнее: что известно

Со следующей недели экзамен на уровень владения украинским языком для государственных служащих будет продолжаться всего полчаса, но теперь сдать его будет гораздо труднее. Об этом председатель Национальной комиссии по стандартам государственного языка Орися Демская.

4 августа на очередном заседании правительства по инициативе Министерства образования и науки Украины было принято несколько решений относительно проведения экзаменов на определение уровня владения государственным языком. Одним из таких решений было сократить время и изменить структуру экзамена для лиц, которые обязаны владеть и повышать уровень владения украинским языком для выполнения должностных обязанностей. Согласно распоряжению правительства, теперь экзамен продлится 30 минут вместо 1 часа 30 минут. Как известно, структура тоже должна измениться и теперь экзамен будет состоять только из двух частей: тестовой и устной. Изменения начнут действовать уже со следующей недели.

"Комиссия сформировала письменный блок экзаменационной работы и оптимизировала набор задач (их форму и количество), чтобы еще большую часть экзамена можно было проверить с помощью компьютерной техники. Теперь экзамен будет состоять из текстовой части и устной части. Но, несмотря на то, что тестов будет меньше они станут более сложными", - сообщила Демская.

Она считает, что сокращение продолжительности экзаменационной сессии и изменение структуры экзаменационной работы должно положительно повлиять на скорость оценки экзаменационных работ.

Изменения связаны с большим количеством желающих сдать тест. Глава Национальной комиссии отметила, что к началу декабря они планируют вернуться к первому варианту экзамена, которой будет длиться полтора часа.

С 16 июля 2021 года для поступления на государственную службу необходимо подавать еще один документ - сертификат об уровне владения государственным языком. Получить сертификат можно по результатам специального экзамена. Ответственным за процесс является Национальная комиссия по стандартам государственного языка. Так определяет Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".