Украина одна из первых в списке третьих стран, чей COVID-сертификат признает ЕС, - Ляшко

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське радіо".

В то же время на территории Украины будут признаваться европейские сертификаты.

"Я анонсирую: Украина одна из первых в списке третьих стран, то есть не членов Европейского Союза, получит доступ, и украинский паспорт будет признан и полностью будет использоваться, как и европейский сертификат на территории ЕС. И так же европейские сертификаты будут признаваться у нас. Это будет сделано вот-вот", - сказал он.