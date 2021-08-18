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Бездумная исполнительность

Mastercard прекратит выпуск карт с магнитной полосой
18 августа 2021 Просмотров: 88 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Международная платежная система Mastercard с 2024 перестанет выпускать дебетовые и кредитные карты с магнитной полосой. Об этом сообщается на сайте компании.

Сообщается, что ни одна из активных дебетовых или кредитных карточек Mastercard после 2033 не будет иметь магнитной полосы.

“Магнитная полоса начнет исчезать в 2024 году с платежных карт Mastercard в таких регионах, как Европа, где чиповые карты уже широко используются”, — говорится в сообщении.

Банки в США больше не будут обязаны выпускать чиповые карты с магнитной полосой, начиная с 2027.

“Сегодняшние чип-карты оснащены микропроцессорами, которые намного функциональнее и безопаснее, и многие из них также имеют крошечные антенны, которые позволяют осуществлять бесконтактные транзакции. Биометрические карты, в которых отпечатки пальцев сочетаются с чипами для проверки личности владельца карточки, предлагают еще один уровень безопасности”, — отмечается в сообщении.
По материалам: УНН

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Комментарии к статье «Mastercard прекратит выпуск карт с магнитной полосой»

Международная платежная система Mastercard с 2024 перестанет выпускать дебетовые и кредитные карты с магнитной полосой. Об этом сообщается на сайте компании.

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