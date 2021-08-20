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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Российскому "Сбербанку" запретили использовать свое название в Украине
20 августа 2021 Просмотров: 34 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Верховный суд принял окончательное решение по делу, инициированному "Ощадбанком", в котором он требовал запретить российскому "Сбербанку" использовать торговую марку "Сбербанк" на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Ощадбанка".

Сообщается, что дело находилось на рассмотрении судов первой и апелляционной инстанций более пяти лет. Теперь "Сбербанк" обязан прекратить использование своего названия в Украине.

При этом подчеркивается, что решение суда не повлияет на права и обязанности клиентов украинской дочки "Сбербанка".

В основном споре "Ощадбанк" настаивал на незаконности переименования дочернего "Сбербанка России" в "Сбербанк" и в январе 2016 года заявил о нарушении прав интеллектуальной собственности. Украинский банк отмечал, что использование торговой марки "Сбербанк" могло вводить клиентов в заблуждение и влиять на их поведение.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Российскому "Сбербанку" запретили использовать свое название в Украине»

Верховный суд принял окончательное решение по делу, инициированному "Ощадбанком", в котором он требовал запретить российскому "Сбербанку" использовать торговую марку "Сбербанк" на территории Украины.

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