|20 августа 2021
|Просмотров: 34
|
Верховный суд принял окончательное решение по делу, инициированному "Ощадбанком", в котором он требовал запретить российскому "Сбербанку" использовать торговую марку "Сбербанк" на территории Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Ощадбанка".
Сообщается, что дело находилось на рассмотрении судов первой и апелляционной инстанций более пяти лет. Теперь "Сбербанк" обязан прекратить использование своего названия в Украине.
При этом подчеркивается, что решение суда не повлияет на права и обязанности клиентов украинской дочки "Сбербанка".
В основном споре "Ощадбанк" настаивал на незаконности переименования дочернего "Сбербанка России" в "Сбербанк" и в январе 2016 года заявил о нарушении прав интеллектуальной собственности. Украинский банк отмечал, что использование торговой марки "Сбербанк" могло вводить клиентов в заблуждение и влиять на их поведение.
20 августа 2021
• Российскому "Сбербанку" запретили использовать свое название в Украине
• Полузащитник "Шахтера" Марлос уходит из сборной Украины
• Стоит ли ждать iPhone 13, или лучше взять iPhone 12 Pro
• Маск анонсировал антропоморфного робота Tesla Bot с искусственным интеллектом
• Украинцы смогут ехать в ЕС с COVID-сертификатом после обновления приложения "Дія"
19 августа 2021
• Мошенники, находясь в СИЗО, похитили у украинцев и иностранцев 18 млн гривен
• Правительство утвердило стратегию экономического развития Донецкой и Луганской областей
• Урожай пшеницы в Украине уже превысил прошлогодний
• Украина начала отправлять в США налоговые отчеты об американских гражданах
• Обзор лучших стиральных машинок
• ЕС официально признал, что украинские COVID-сертификаты в "Дії" соответствуют европейским
18 августа 2021
• Беленюк получил звание "старший лейтенант" и пистолет Макарова
• Листовой поролон для производства мебели
• Mastercard прекратит выпуск карт с магнитной полосой
• Как написать контрольную качественно и с первого раза? Основные правила
• Петраков стал новым тренером сборной Украины по футболу
• В Украине появится государственный авиаперевозчик: названы сроки
• Какими бывают виниры на зубы?
• Украина одна из первых в списке третьих стран, чей COVID-сертификат признает ЕС, - Ляшко
• Беларусь запретила своим спортсменам выезжать на турниры за границу
7 августа 2021
• В Украине планируют узаконить криптовалюту: в Минцифре рассказали детали
• С сегодняшнего дня запрещена продажа лекарств детям до 14 лет: планируют наказывать штрафами
• Как помыть окна без разводов: 5 способов
• Языковой экзамен для госслужащих станет короче, но сложнее: что известно
• MD-Fashion — удобный шопинг онлайн
• Series 6 или Watch SE: какие Apple Watch выбрать в 2021 году?
• Украинским олимпийцам за медали государство будет давать от 55 тыс. долларов
• Украина в честь 30-летия Независимости запускает спутник, потратив на это более 1 миллиона долларов
3 августа 2021
• В Минобразования назвали количество претендентов на одно бюджетное место в вузах по самым популярным специальностям
• МВФ выделит рекордные 650 млрд долларов на восстановление экономики
• В мире родится почти на 5 млн девочек меньше в ближайшее десятилетие: названа причина
— 20 августа 2021 —
До анонса iPhone 13 остается совсем немного времени – если Apple не нарушит традицию, то презентация состоится в сентябре 2021 года. И у многих людей на почве этого возникает вопрос – а стоит ли сейчас покупать смартфон Apple 12 Pro, или лучше уже подождать новинку? Мы изучили слухи и сливы относительно того, какие изменения нас ждут в iPhone 13 Pro, так что попытаемся сформировать какую-то общую картину.
— 20 августа 2021 —
Tesla разрабатывает робота-гуманоида Tesla Bot, его прототип может появиться в 2022 году, сообщил глава компании Маск в ходе выступления на мероприятии "Дни искусственного интеллекта" Tesla.
— 20 августа 2021 —
Украинцы смогут путешествовать в страны Европейского Союза после того, как в приложениях Play Маркет и App Store появится обновленная версия украинского электронного сервиса государственных услуг "Дія", где устанавливается COVID-сертификат. Об этом во время брифинга заявил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
— 19 августа 2021 —
Кабинет министров на заседании в среду утвердил Стратегию экономического развития Донецкой и Луганской областей до 2030 года.
Приветствую, гость! Вход
20 августа 2021
• Российскому "Сбербанку" запретили использовать свое название в Украине
• Полузащитник "Шахтера" Марлос уходит из сборной Украины
• Стоит ли ждать iPhone 13, или лучше взять iPhone 12 Pro
• Маск анонсировал антропоморфного робота Tesla Bot с искусственным интеллектом
• Украинцы смогут ехать в ЕС с COVID-сертификатом после обновления приложения "Дія"
19 августа 2021
• Мошенники, находясь в СИЗО, похитили у украинцев и иностранцев 18 млн гривен
• Правительство утвердило стратегию экономического развития Донецкой и Луганской областей
• Урожай пшеницы в Украине уже превысил прошлогодний
• Украина начала отправлять в США налоговые отчеты об американских гражданах
• Обзор лучших стиральных машинок
• ЕС официально признал, что украинские COVID-сертификаты в "Дії" соответствуют европейским
18 августа 2021
• Беленюк получил звание "старший лейтенант" и пистолет Макарова
• Листовой поролон для производства мебели
• Mastercard прекратит выпуск карт с магнитной полосой
• Как написать контрольную качественно и с первого раза? Основные правила
• Петраков стал новым тренером сборной Украины по футболу
• В Украине появится государственный авиаперевозчик: названы сроки
• Какими бывают виниры на зубы?
• Украина одна из первых в списке третьих стран, чей COVID-сертификат признает ЕС, - Ляшко
• Беларусь запретила своим спортсменам выезжать на турниры за границу
7 августа 2021
• В Украине планируют узаконить криптовалюту: в Минцифре рассказали детали
• С сегодняшнего дня запрещена продажа лекарств детям до 14 лет: планируют наказывать штрафами
• Как помыть окна без разводов: 5 способов
• Языковой экзамен для госслужащих станет короче, но сложнее: что известно
• MD-Fashion — удобный шопинг онлайн
• Series 6 или Watch SE: какие Apple Watch выбрать в 2021 году?
• Украинским олимпийцам за медали государство будет давать от 55 тыс. долларов
• Украина в честь 30-летия Независимости запускает спутник, потратив на это более 1 миллиона долларов
3 августа 2021
• В Минобразования назвали количество претендентов на одно бюджетное место в вузах по самым популярным специальностям
• МВФ выделит рекордные 650 млрд долларов на восстановление экономики
• В мире родится почти на 5 млн девочек меньше в ближайшее десятилетие: названа причина
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Российскому "Сбербанку" запретили использовать свое название в Украине»
Верховный суд принял окончательное решение по делу, инициированному "Ощадбанком", в котором он требовал запретить российскому "Сбербанку" использовать торговую марку "Сбербанк" на территории Украины.