В Украине предлагают отменить выходные на 8 марта и 1 мая

|22 сентября 2021
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В Украине предлагают отменить перенос выходных дней в некоторые праздники и сделать рабочими Международный день борьбы за права женщин и День труда. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минкульт.
"Вместо 11 праздничных выходных, которые существуют сейчас, предполагается ввести 9. Предлагается отказаться от празднования на государственном уровне в качестве выходных - 1 и 2 мая, а также 8 марта. Эти международные дни были установлены как массовые праздники и выходные дни в Украине в первые годы большевистской власти, внедрялись в поддержку социально-политических движений", - говорится в документе.
Министерство культуры и информационной политики Украины предлагает к общественному обсуждению проект Закона Украины "О праздниках, памятных датах и скорбных днях" целью которого является определение перечня государственных и других праздников, памятных дат и скорбных дней в Украине, которые имеют общегосударственное значение, определение их категорий, порядок установления и особенностей празднования.
Документ разработал Украинский институт национальной памяти.
Законопроектом предлагается отменить перенос выходных, если государственный праздник, который является нерабочим днем, совпадает с выходным днем, выходной день на следующий после государственного праздника день не переносится. Однако перенос выходного дня предлагается оставить относительно некоторых традиционных праздников: Рождества Христова по юлианскому календарю, Светлого Христова Воскресения (Пасхи) по юлианскому календарю, День Святой Троицы по юлианскому календарю, Рождества Христова по григорианскому календарю и Нового года.
Сейчас предложено семь категорий особых дат в Украине:
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• Завтра в Киевской области закроют школы, где 80% учителей не вакцинированы
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• Рада хочет обязать фрилансеров заключать трудовой договор
• В украинских школах появятся "воспитатели безопасности"
• Реставрация зуба фотополимером: особенности процедуры
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• Украину могут перевести в "желтую" зону с 22 сентября
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Комментарии к статье «В Украине предлагают отменить выходные на 8 марта и 1 мая»
В Украине предлагают отменить перенос выходных дней в некоторые праздники и сделать рабочими Международный день борьбы за права женщин и День труда. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минкульт.