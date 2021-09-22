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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Украине предлагают отменить выходные на 8 марта и 1 мая
22 сентября 2021 Просмотров: 35 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Украине предлагают отменить перенос выходных дней в некоторые праздники и сделать рабочими Международный день борьбы за права женщин и День труда. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минкульт.

"Вместо 11 праздничных выходных, которые существуют сейчас, предполагается ввести 9. Предлагается отказаться от празднования на государственном уровне в качестве выходных - 1 и 2 мая, а также 8 марта. Эти международные дни были установлены как массовые праздники и выходные дни в Украине в первые годы большевистской власти, внедрялись в поддержку социально-политических движений", - говорится в документе.

Министерство культуры и информационной политики Украины предлагает к общественному обсуждению проект Закона Украины "О праздниках, памятных датах и скорбных днях" целью которого является определение перечня государственных и других праздников, памятных дат и скорбных дней в Украине, которые имеют общегосударственное значение, определение их категорий, порядок установления и особенностей празднования.

Документ разработал Украинский институт национальной памяти.

Законопроектом предлагается отменить перенос выходных, если государственный праздник, который является нерабочим днем, совпадает с выходным днем, выходной день на следующий после государственного праздника день не переносится. Однако перенос выходного дня предлагается оставить относительно некоторых традиционных праздников: Рождества Христова по юлианскому календарю, Светлого Христова Воскресения (Пасхи) по юлианскому календарю, День Святой Троицы по юлианскому календарю, Рождества Христова по григорианскому календарю и Нового года.

Сейчас предложено семь категорий особых дат в Украине:

  • государственный праздник
  • день траура
  • международный день
  • памятная дата
  • скорбный день
  • традиционный праздник
  • профессиональный праздник
По материалам: УНН

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Комментарии к статье «В Украине предлагают отменить выходные на 8 марта и 1 мая»

В Украине предлагают отменить перенос выходных дней в некоторые праздники и сделать рабочими Международный день борьбы за права женщин и День труда. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минкульт.

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