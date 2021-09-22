|22 сентября 2021
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На торговой площадке Alibaba появился одноместный электромобиль с пластиковым кузовом и максимальной скоростью 40 км/ч. Цена стартует со 100 долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Alibaba.
Электромобиль с четырьмя колесами, парой дверей, фарами головного света и одноместным салоном доступен для заказа через интернет на одном из крупнейших сайтов онлайн-покупок. У машины незатейливое название Q2, а производителем указана компания Wuxi Sinotech Vehicle.
От 100 долларов: самый дешевый электромобиль в мире поступил в продажу
Длина электрического Q2 – всего 2133 мм, а снаряженная масса как у мотоцикла - 230 кг. Несмотря на скромные габариты и почти игрушечный вес, электрокар оснащен стеклоочистителем, дисковыми тормозами, зеркалами заднего вида, и даже легкосплавными дисками с 10-дюймовыми шинами.
От 100 долларов: самый дешевый электромобиль в мире поступил в продажуНа задней оси машины установлен 1,3-сильный электромотор. Он способен разогнать компактный электромобиль до максимальной скорости в 40 км/ч. С максимальной скоростью компактный ситикар способен проехать около 60 км.
Цена на машину варьируется в диапазоне от 100 до 4000 долларов. Ценник сильно зависит от страны, в которой находится покупатель. На итоговую сумму влияет цена доставки до конечного потребителя, а также государственные преференции на покупку электротранспорта в стране получателя.
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На торговой площадке Alibaba появился одноместный электромобиль с пластиковым кузовом и максимальной скоростью 40 км/ч. Цена стартует со 100 долларов.