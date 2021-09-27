ВОЗ продолжит исследования происхождения коронавируса с новой командой

В команду войдут около 20 человек, в том числе специалисты по лабораторной безопасности, биозащиты и генетике, а также эксперты из болезней животных. Планируется, что исследования будут проходить в Китае и других странах, говорится в сообщении, передает УНН.

ВОЗ объявила о новом этапе расследования через несколько месяцев после того, как с китайского Ухань вернулась первая группа исследователей. Специалисты представили четыре версии появления SARS-CoV-2, наиболее вероятной из которых назвали версию о передаче коронавируса человеку от летучих мышей через животное-посредника. При этом возможность утечки вируса из лаборатории в Ухане в ВОЗ назвали “крайне маловероятной”.

Новая группа поможет ВОЗ искать данные, необходимые для предотвращения будущих вспышек инфекции, а также установить, влияет ли на поведение человека на возникновение новых болезней. В рамках этой миссии эксперты займутся расследованием причин нынешней пандемии, в том числе изучат, возможно искусственное происхождение коронавируса.

На том, чтобы ВОЗ возобновила расследование, настаивали официальные лица США, в том числе госсекретарь Энтони Блинкен, отмечает WSJ. При этом Китай требовал, чтобы организация при исследовании происхождения вируса сосредоточилась на других странах, таких как Италия и США.

Ожидается, что участники новой группы будут выбраны до конца этой недели. Однако пока неизвестно, получит ли команда разрешение на работу в Китае. В заявлении министерства иностранных дел страны говорится, что Пекин “всесторонне сотрудничал” с командой, которая проводила первое исследование.

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН, заявил, что Китай “будет придерживаться научно обоснованного исследования происхождения COVID-19 и принимать в нем активное участие, категорически выступая против любых политических манипуляций”.