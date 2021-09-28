Украина попала в список "частично свободных" стран в Интернете

Правозащитная организация Freedom House в 2021 году отнесла Украину к "частично свободным в Интернете". Об этом свидетельствует отчет Freedom House, опубликованный во вторник, 28 сентября.

Украина набрала 62 балла из 100 и находится на одной ступени с Эквадором и Анголой. В то же время Украина набрала на один балл выше, чем в 2020 году.

Как отметили правозащитники, условия для свободы в интернете в Украине улучшились из-за отсутствия перебоев с интернетом и уменьшения количества наказаний за онлайн-деятельность пользователей.

При этом в Украине есть проблемы с цензурой - блокируют страницы в соцсетях, политический, социальный или религиозный контент, а комментаторы в соцсетях манипулируют общественным мнением.

В Freedom House добавили, что в Украине задерживают блоггеров, нападают и преследуют авторов политического контента, а против оппозиции и правозащитных организаций осуществляются кибератаки. Также в стране вводят законодательные инициативы, направленные на интернет-цензуру и борьбу с анонимностью.

Всего Freedom House отмечает, что глобальная свобода интернета снижается 11-й год подряд. Условия для защиты прав человека в интернете в этом году ухудшились в 30 странах и только 18 странах улучшились. Наибольшее снижение произошло в Мьянме, Беларуси и Уганде.

Наконец, Исландия снова стала лидером, а в Китае седьмой год подряд худшие условия для свободы интернета.