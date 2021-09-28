Украина попала в список "частично свободных" стран в Интернете

|28 сентября 2021
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Правозащитная организация Freedom House в 2021 году отнесла Украину к "частично свободным в Интернете". Об этом свидетельствует отчет Freedom House, опубликованный во вторник, 28 сентября.
Украина набрала 62 балла из 100 и находится на одной ступени с Эквадором и Анголой. В то же время Украина набрала на один балл выше, чем в 2020 году.
Как отметили правозащитники, условия для свободы в интернете в Украине улучшились из-за отсутствия перебоев с интернетом и уменьшения количества наказаний за онлайн-деятельность пользователей.
При этом в Украине есть проблемы с цензурой - блокируют страницы в соцсетях, политический, социальный или религиозный контент, а комментаторы в соцсетях манипулируют общественным мнением.
В Freedom House добавили, что в Украине задерживают блоггеров, нападают и преследуют авторов политического контента, а против оппозиции и правозащитных организаций осуществляются кибератаки. Также в стране вводят законодательные инициативы, направленные на интернет-цензуру и борьбу с анонимностью.
Всего Freedom House отмечает, что глобальная свобода интернета снижается 11-й год подряд. Условия для защиты прав человека в интернете в этом году ухудшились в 30 странах и только 18 странах улучшились. Наибольшее снижение произошло в Мьянме, Беларуси и Уганде.
Наконец, Исландия снова стала лидером, а в Китае седьмой год подряд худшие условия для свободы интернета.
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• В Китае ограничат количество абортов "с немедицинской целью"
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22 сентября 2021
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• Ученые выяснили, почему дети легче переносят коронавирус
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21 сентября 2021
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• В украинских школах появятся "воспитатели безопасности"
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20 сентября 2021
• За пять месяцев 2021 года украинцев стало меньше на 226 тыс. человек
• Накопительная пенсионная система: украинцам обещают доступ к просмотру своих пенсий 24/7
• В Украине продлили карантин до 31 декабря
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Комментарии к статье «Украина попала в список "частично свободных" стран в Интернете»
Правозащитная организация Freedom House в 2021 году отнесла Украину к "частично свободным в Интернете". Об этом свидетельствует отчет Freedom House, опубликованный во вторник, 28 сентября.