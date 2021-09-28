Украинка получила титул самой красивой мамы Европы

Украинка Зоряна Богдан признана самой красивой мамой Европы на конкурсе красоты Mrs. Europe, который проходил в Таллине. Об этом сообщается на странице Woman Eastern Europe в Faceebok.

Отмечается, что 40-летняя львовянка Богдан одержала победу в номинациях Mrs.Sport и Mrs.Mother of Europe.

"Это не просто титулы, а результат титанической работы над собой Зоряны как матери и спортсменки-любительницы! Приветствуем победительницу!", – говорится в публикации.

По данным СМИ, Зоряна – финансист, и работает в этой сфере почти 20 лет. Она воспитывает четырех сыновей, а также является основательницей женского клуба по триатлону Мальвы.

В конкурсе Mrs. Europe участвовали 14 красавиц из 11 стран. Впервые за историю своего существования он прошел в Эстонии.

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