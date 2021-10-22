Обнародованы нормативы для начисления субсидий в "красных" зонах

Кабинет министров с 1 октября отменил норму, введенную весной 2020 года, об увеличении на 50% социальных нормативов на ЖКУ при назначении субсидий. Повышенный норматив будет действовать только в случае введения в регионе "красного" уровня карантина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

"На период карантина для регионов с установленным "красным" уровнем эпидемической опасности расчет жилищных субсидий производится с учетом увеличенных на 50% социальных нормативов", - говорится в сообщении.

Минсоцполитики приводит стандартные нормативы, которые будут увеличены на 50% в красных зонах:

- для пользования услугами по централизованному водоснабжению - 2 куб. метра холодной воды на одного человека в месяц при наличии услуги по поставке горячей воды и 3,6 куб. метра холодной воды на одного человека в месяц при отсутствии услуги по поставке горячей воды;

- для пользования услугами по снабжению горячей водой - 1,6 куб. метра на одного человека в месяц;

- для пользования услугами централизованного водоотвода - 3,6 куб. метра на одного человека в месяц;

- для пользования услугами по поставке и распределению природного газа:

при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения - 3,3 куб. метра на одного человека в месяц;

при наличии газовой плиты в случае отсутствия централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя - 5,4 куб. метра на одного человека в месяц;

при наличии газовой плиты и газового водонагревателя - 10,5 куб. метра на одного человека в месяц;

- для пользования услугами по поставке и распределению электрической энергии в жилых помещениях (домах):