Украина переводит на дистанционку вузы и еще ряд учебных заведений

|22 октября 2021
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В связи с ухудшением ситуации с COVID-19 в Украине на дистанционное обучение рекомендуют перевести высшие учебные заведения, профессионального и последипломного образования. Это касается заведений всех форм собственности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра образования и науки Сергея Шкарлета.
"Поскольку эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в стране ухудшается, после соответствующих консультаций с Минздравом МОН рекомендует ввести дистанционное обучение с 25 октября по 15 ноября заведениям профессионального перед высшим, высшего, последипломного образования всех форм собственности и сфер управления", - отметил министр.
Что касается обучения в школах со следующей недели, то, по словам Шкарлета, оно будет организовано с учетом эпидемической ситуации в каждом отдельном регионе.
Отметим, в отдельных регионах школы уже ушли на каникулы, а в некоторых они только начинаются. Например, в киевских школах они начнутся только завтра, 23 октября, и при это они могут затянуться.
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• Разновидности и особенности кредитов
• Пустят ли в поезд с данными о прививках в Helsi: ответ УЗ
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• Корабль New Shepard компании Blue Origin выполнил второй пилотируемый полет в космос
13 октября 2021
• В Украине хотят разрешить медсестрам и медбратьям проводить вакцинацию без участия врача
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• План госзаимствований не выполняется: в Счетной палате говорят, не помогли и поступления от МВФ
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• На поезд могут не пустить с билетом. В УЗ рассказали о новых правилах: что надо для проезда
9 октября 2021
• Минздрав взялся за развитие телемедицины
• В Украине планируют расширить список профессий, для которых обязательна вакцинация
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Комментарии к статье «Украина переводит на дистанционку вузы и еще ряд учебных заведений»
В связи с ухудшением ситуации с COVID-19 в Украине на дистанционное обучение рекомендуют перевести высшие учебные заведения, профессионального и последипломного образования. Это касается заведений всех форм собственности.