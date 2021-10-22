 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Украина переводит на дистанционку вузы и еще ряд учебных заведений
22 октября 2021 Просмотров: 48 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Министр образования и науки Сергей Шкарлет.

В связи с ухудшением ситуации с COVID-19 в Украине на дистанционное обучение рекомендуют перевести высшие учебные заведения, профессионального и последипломного образования. Это касается заведений всех форм собственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра образования и науки Сергея Шкарлета.

"Поскольку эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в стране ухудшается, после соответствующих консультаций с Минздравом МОН рекомендует ввести дистанционное обучение с 25 октября по 15 ноября заведениям профессионального перед высшим, высшего, последипломного образования всех форм собственности и сфер управления", - отметил министр.

Что касается обучения в школах со следующей недели, то, по словам Шкарлета, оно будет организовано с учетом эпидемической ситуации в каждом отдельном регионе.

Отметим, в отдельных регионах школы уже ушли на каникулы, а в некоторых они только начинаются. Например, в киевских школах они начнутся только завтра, 23 октября, и при это они могут затянуться.
По материалам: РБК-Украина

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

22 октября 2021

Полицейские Славянска осуществляют контроль за соблюдением карантинных ограничений перевозчиками

Украина переводит на дистанционку вузы и еще ряд учебных заведений

Обнародованы нормативы для начисления субсидий в "красных" зонах

Украина остается в зеленом списке ЕС

Пик волны пандемии в Украине ждут через неделю

21 октября 2021

Новые правила перевозок в действии. Полиция будет проверять COVID-сертификаты: как это будет

Транспорт на карантине. Кому грозит наказание за нарушение правил перевозок

19 октября 2021

Олимпиада-2022: огонь зимних Игр в Пекине передан организаторам

Население Украины за год сократилось больше чем на 381 тысячу

Украина запустила "Виртуальный музей российской агрессии"

Разновидности и особенности кредитов

Пустят ли в поезд с данными о прививках в Helsi: ответ УЗ

Skoda останавливает производство в Чехии, на очереди Украина

14 октября 2021

Каникулы в школах могут затянуться. Минздрав предлагает продлить еще на две недели

Умер бывший директор ЧАЭС Виктор Брюханов

Корабль New Shepard компании Blue Origin выполнил второй пилотируемый полет в космос

13 октября 2021

В Украине хотят разрешить медсестрам и медбратьям проводить вакцинацию без участия врача

Особенности интернет-магазина брендовой одежды MS FASHION

Украина и ЕС подписали соглашение об "открытом небе"

План госзаимствований не выполняется: в Счетной палате говорят, не помогли и поступления от МВФ

IPTV-плейлист: что это такое?

Особливості люцерни

Учителей без прививки начнут отстранять от работы

На поезд могут не пустить с билетом. В УЗ рассказали о новых правилах: что надо для проезда

9 октября 2021

Минздрав взялся за развитие телемедицины

В Украине планируют расширить список профессий, для которых обязательна вакцинация

Совет ООН впервые признал право человека на чистую окружающую среду

Где можно купить хорошие межкомнатные двери?

Украина добыла важнейшую победу над Финляндией в отборе на ЧМ

7 октября 2021

"Желтые" COVID-сертификаты в "Дие" уже доступны на Android: как их получить

"Укрзализныця" не будет поднимать цены на билеты в 2022 году

Также в разделе

Обнародованы нормативы для начисления субсидий в "красных" зонах

— 22 октября 2021 —

Кабинет министров с 1 октября отменил норму, введенную весной 2020 года, об увеличении на 50% социальных нормативов на ЖКУ при назначении субсидий. Повышенный норматив будет действовать только в случае введения в регионе "красного" уровня карантина.

Читать далее ⇒

Украина остается в зеленом списке ЕС

— 22 октября 2021 —

Украина еще как минимум на неделю остается в так называемом "зеленом списке" Европейского союза. Это означает, что Брюссель все еще рекомендует странам ЕС принимать туристов из Украины с учетом противоэпидемиологических ограничений.

Читать далее ⇒

Пик волны пандемии в Украине ждут через неделю

— 22 октября 2021 —

Минздрав Украины ожидает пик волны коронавируса к концу октября. Такой прогноз в эфире канала Дом озвучил главный санитарный врач Игорь Кузин в пятницу, 22 октября.

Читать далее ⇒

Новые правила перевозок в действии. Полиция будет проверять COVID-сертификаты: как это будет

— 21 октября 2021 —

В Украине с 21 октября начали действовать новые правила перевозок пассажиров внутри страны. В полиции рассказали, как будут проверять COVID-сертификаты.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Украина переводит на дистанционку вузы и еще ряд учебных заведений»

В связи с ухудшением ситуации с COVID-19 в Украине на дистанционное обучение рекомендуют перевести высшие учебные заведения, профессионального и последипломного образования. Это касается заведений всех форм собственности.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

В Славянске из-за вспышки COVID закрыли на карантин центр реабилитации детей

В Славянске зафиксировали 83 смерти от коронавирусной болезни с начала года

В Славянске обустроят инклюзивный мини-парк

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Полицейские Славянска осуществляют контроль за соблюдением карантинных ограничений перевозчиками

Умер бывший директор ЧАЭС Виктор Брюханов

Штраф или тюрьма до 8 лет: какая может быть ответственность за подделку COVID-сертификатов

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Ощадбанк объявил о закрытии неактивных счетов: что нужно для снятия средств

Госстат назвал наиболее прибыльные отрасли экономики Украины в 2021 году

Рейтинг банков по вкладам: где украинцы хранят больше всего сбережений

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Олимпиада-2022: огонь зимних Игр в Пекине передан организаторам

Украина добыла важнейшую победу над Финляндией в отборе на ЧМ

В футболе грядёт революция? ФИФА уже тестирует новые правила

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

22 октября 2021

Полицейские Славянска осуществляют контроль за соблюдением карантинных ограничений перевозчиками

Украина переводит на дистанционку вузы и еще ряд учебных заведений

Обнародованы нормативы для начисления субсидий в "красных" зонах

Украина остается в зеленом списке ЕС

Пик волны пандемии в Украине ждут через неделю

21 октября 2021

Новые правила перевозок в действии. Полиция будет проверять COVID-сертификаты: как это будет

Транспорт на карантине. Кому грозит наказание за нарушение правил перевозок

19 октября 2021

Олимпиада-2022: огонь зимних Игр в Пекине передан организаторам

Население Украины за год сократилось больше чем на 381 тысячу

Украина запустила "Виртуальный музей российской агрессии"

Разновидности и особенности кредитов

Пустят ли в поезд с данными о прививках в Helsi: ответ УЗ

Skoda останавливает производство в Чехии, на очереди Украина

14 октября 2021

Каникулы в школах могут затянуться. Минздрав предлагает продлить еще на две недели

Умер бывший директор ЧАЭС Виктор Брюханов

Корабль New Shepard компании Blue Origin выполнил второй пилотируемый полет в космос

13 октября 2021

В Украине хотят разрешить медсестрам и медбратьям проводить вакцинацию без участия врача

Особенности интернет-магазина брендовой одежды MS FASHION

Украина и ЕС подписали соглашение об "открытом небе"

План госзаимствований не выполняется: в Счетной палате говорят, не помогли и поступления от МВФ

IPTV-плейлист: что это такое?

Особливості люцерни

Учителей без прививки начнут отстранять от работы

На поезд могут не пустить с билетом. В УЗ рассказали о новых правилах: что надо для проезда

9 октября 2021

Минздрав взялся за развитие телемедицины

В Украине планируют расширить список профессий, для которых обязательна вакцинация

Совет ООН впервые признал право человека на чистую окружающую среду

Где можно купить хорошие межкомнатные двери?

Украина добыла важнейшую победу над Финляндией в отборе на ЧМ

7 октября 2021

"Желтые" COVID-сертификаты в "Дие" уже доступны на Android: как их получить

"Укрзализныця" не будет поднимать цены на билеты в 2022 году

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top