24 млн долларов: в США продают самый дорогой номерной знак в мире

|26 октября 2021
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На криптовалютной онлайн-площадке OpenSea выставили на продажу номер штата Калифорния. Цена лота уже превысила 24 млн 600 тыс. долларов. На номере присутствуют всего два символа – буквы "ММ".
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на OpenSea.
В Калифорнии на сегодняшний день зарегистрировано более 35 миллионов номерных знаков. Самыми редкими и ценными считаются номерные таблички с двумя символами, в особом почете – символы повторяющиеся. Если торги состоятся, то номер "ММ" станет самым дорогим в автомобильной истории.
Сейчас этот номер установлен на суперкаре McLaren 765 LT, который стоит ничтожно мало по сравнению с самой номерной табличкой. Цена такого автомобиля – около 360 тысяч долларов.
Счастливый покупатель кроме самой номерной таблички также получит уникальный NFT-токен. ID-номер токена и индивидуальный QR-код нанесены с помощью лазерной гравировки на обратную сторону металлической таблички. Продавец утверждает, что это первый в истории случай, когда на продажу выставили физический номерной знак, связанный с NFT.
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• Украина попала в список стран с наивысшим уровнем COVID-опасности
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• Безос строит орбитальную станцию: кто сможет там жить
• Украина одержала окончательную победу на суде по "скифскому золоту"
22 октября 2021
• В Славянске заработал еще один ежедневный центр вакцинации от COVID-19
• В Славянске открыли движение по отремонтированному мосту через Казенный Торец
• В Славянске появилось еще два «активных парка» для занятий спортом
• Полицейские Славянска осуществляют контроль за соблюдением карантинных ограничений перевозчиками
• Индивидуальный подбор корма для собаки
• Украина переводит на дистанционку вузы и еще ряд учебных заведений
• Обнародованы нормативы для начисления субсидий в "красных" зонах
• Украина остается в зеленом списке ЕС
• Пик волны пандемии в Украине ждут через неделю
21 октября 2021
• Новые правила перевозок в действии. Полиция будет проверять COVID-сертификаты: как это будет
• Транспорт на карантине. Кому грозит наказание за нарушение правил перевозок
19 октября 2021
• Олимпиада-2022: огонь зимних Игр в Пекине передан организаторам
• Население Украины за год сократилось больше чем на 381 тысячу
• Украина запустила "Виртуальный музей российской агрессии"
• Разновидности и особенности кредитов
• Пустят ли в поезд с данными о прививках в Helsi: ответ УЗ
• Skoda останавливает производство в Чехии, на очереди Украина
14 октября 2021
• Каникулы в школах могут затянуться. Минздрав предлагает продлить еще на две недели
• Умер бывший директор ЧАЭС Виктор Брюханов
• Корабль New Shepard компании Blue Origin выполнил второй пилотируемый полет в космос
13 октября 2021
• В Украине хотят разрешить медсестрам и медбратьям проводить вакцинацию без участия врача
• Особенности интернет-магазина брендовой одежды MS FASHION
• Украина и ЕС подписали соглашение об "открытом небе"
• План госзаимствований не выполняется: в Счетной палате говорят, не помогли и поступления от МВФ
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Комментарии к статье «24 млн долларов: в США продают самый дорогой номерной знак в мире»
На криптовалютной онлайн-площадке OpenSea выставили на продажу номер штата Калифорния. Цена лота уже превысила 24 млн 600 тыс. долларов. На номере присутствуют всего два символа – буквы "ММ".