Украина попала в список стран с наивысшим уровнем COVID-опасности

— 22 октября 2021 —

Домашнее животное очень быстро становится любимцем и полноправным членом семьи, особенно, если речь идет о собаках. Эти преданные животные всегда по-доброму относятся к своим хозяевам, требуют внимания, игр. Важно подбирать для питомца оптимальный вариант рациона, чтобы животное получало из него все необходимые организму микроэлементы.

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