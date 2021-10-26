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Бездумная исполнительность

Справки о противопоказании к вакцинации начнут выдавать с 8 ноября, — Ляшко
26 октября 2021 Просмотров: 53 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Перенесенный коронавирус не является противопоказанием к вакцинации, но есть другие причины, по которым прививку делать нельзя. Людям, у которых есть такие противопоказания, начнут выдавать справки с 8 ноября. После этого такие украинцы смогут избегать ограничений в "красных" зонах или во время путешествий по Украине.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "Украинской правде".

"Сейчас законодательство предусматривает справку для тех, у кого есть противопоказания… (Ее еще не выдают – ред.), но будут с 8 ноября. У нас там есть звездочка, где написано, что по обоснованным причинам человеку выдается другой документ", — заявил он.

Ляшко уточнил, что среди противопоказаний есть сильная аллергическая реакция на первую прививку или аллергия на один из компонентов вакцины.

В то же время министр добавил, что в Украине "часто откуда-то появляется еще ряд мифических противопоказаний". Самое распространенное из них – когда люди думают, что перенесенный ковид является противопоказанием к вакцинации, и начинают отсрочивать ее на 6-8 месяцев.

Министр здравоохранения подчеркнул, что если человек выздоровел и у него нет симптомов, то он может сразу идти прививаться. Если ждать 6 или 9 месяцев, то можно за это время умереть от коронавируса.

Министр затруднился ответить, можно ли будет подтянуть справку о противопоказаниях к covid-прививке в приложении "Дія".

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Комментарии к статье «Справки о противопоказании к вакцинации начнут выдавать с 8 ноября, — Ляшко»

Перенесенный коронавирус не является противопоказанием к вакцинации, но есть другие причины, по которым прививку делать нельзя. Людям, у которых есть такие противопоказания, начнут выдавать справки с 8 ноября. После этого такие украинцы смогут избегать ограничений в "красных" зонах или во время путешествий по Украине.

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