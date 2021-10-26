Справки о противопоказании к вакцинации начнут выдавать с 8 ноября, — Ляшко

|26 октября 2021
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Перенесенный коронавирус не является противопоказанием к вакцинации, но есть другие причины, по которым прививку делать нельзя. Людям, у которых есть такие противопоказания, начнут выдавать справки с 8 ноября. После этого такие украинцы смогут избегать ограничений в "красных" зонах или во время путешествий по Украине.
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "Украинской правде".
"Сейчас законодательство предусматривает справку для тех, у кого есть противопоказания… (Ее еще не выдают – ред.), но будут с 8 ноября. У нас там есть звездочка, где написано, что по обоснованным причинам человеку выдается другой документ", — заявил он.
Ляшко уточнил, что среди противопоказаний есть сильная аллергическая реакция на первую прививку или аллергия на один из компонентов вакцины.
В то же время министр добавил, что в Украине "часто откуда-то появляется еще ряд мифических противопоказаний". Самое распространенное из них – когда люди думают, что перенесенный ковид является противопоказанием к вакцинации, и начинают отсрочивать ее на 6-8 месяцев.
Министр здравоохранения подчеркнул, что если человек выздоровел и у него нет симптомов, то он может сразу идти прививаться. Если ждать 6 или 9 месяцев, то можно за это время умереть от коронавируса.
Министр затруднился ответить, можно ли будет подтянуть справку о противопоказаниях к covid-прививке в приложении "Дія".
26 октября 2021
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• Украина одержала окончательную победу на суде по "скифскому золоту"
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• В Славянске открыли движение по отремонтированному мосту через Казенный Торец
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• Полицейские Славянска осуществляют контроль за соблюдением карантинных ограничений перевозчиками
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• Украина остается в зеленом списке ЕС
• Пик волны пандемии в Украине ждут через неделю
21 октября 2021
• Новые правила перевозок в действии. Полиция будет проверять COVID-сертификаты: как это будет
• Транспорт на карантине. Кому грозит наказание за нарушение правил перевозок
19 октября 2021
• Олимпиада-2022: огонь зимних Игр в Пекине передан организаторам
• Население Украины за год сократилось больше чем на 381 тысячу
• Украина запустила "Виртуальный музей российской агрессии"
• Разновидности и особенности кредитов
• Пустят ли в поезд с данными о прививках в Helsi: ответ УЗ
• Skoda останавливает производство в Чехии, на очереди Украина
14 октября 2021
• Каникулы в школах могут затянуться. Минздрав предлагает продлить еще на две недели
• Умер бывший директор ЧАЭС Виктор Брюханов
• Корабль New Shepard компании Blue Origin выполнил второй пилотируемый полет в космос
13 октября 2021
• В Украине хотят разрешить медсестрам и медбратьям проводить вакцинацию без участия врача
• Особенности интернет-магазина брендовой одежды MS FASHION
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Комментарии к статье «Справки о противопоказании к вакцинации начнут выдавать с 8 ноября, — Ляшко»
Перенесенный коронавирус не является противопоказанием к вакцинации, но есть другие причины, по которым прививку делать нельзя. Людям, у которых есть такие противопоказания, начнут выдавать справки с 8 ноября. После этого такие украинцы смогут избегать ограничений в "красных" зонах или во время путешествий по Украине.