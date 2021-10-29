Маск разбогател на $50 млрд за четыре дня

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск увеличил свое состояние на 50 млрд долларов всего за четыре дня, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.

Так, 25 октября его состояние оценивалось в 252 млрд, а 29 октября выросло до 302 млрд, что является абсолютным мировым рекордом.

С начала года состояние бизнесмена выросло на 132 млрд долл.

Его состояние растет на фоне подорожания акций Tesla, рыночная капитализация которой превысила триллион долларов.