|29 октября 2021
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Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск увеличил свое состояние на 50 млрд долларов всего за четыре дня, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.
Так, 25 октября его состояние оценивалось в 252 млрд, а 29 октября выросло до 302 млрд, что является абсолютным мировым рекордом.
С начала года состояние бизнесмена выросло на 132 млрд долл.
Его состояние растет на фоне подорожания акций Tesla, рыночная капитализация которой превысила триллион долларов.
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29 октября 2021
• Компания Facebook сменила название. Название соцсети остается прежним
• Россия останавливает экспорт энергетического угля в Украину с 1 ноября
• Маск разбогател на $50 млрд за четыре дня
• Как правильно подобрать блок питания для ноутбука
• Особенности и преимущества клавиатуры на ноутбуки от компании Parts-Plus
• Перевод часов: в билетах изменено время отправления и прибытия поездов
26 октября 2021
• Справки о противопоказании к вакцинации начнут выдавать с 8 ноября, — Ляшко
• Купить чехол для макбука на сайте МакИнКейс
• Мошенники создали фейковую "Дію", чтобы подделывать ковид-сертификаты – министр
• Серебряные серьги – выбор утонченных натур
• Спецслужбы Украины и США разоблачили украинцев, "отмывших" десятки миллионов долларов в сети Darknet
• Украина попала в список стран с наивысшим уровнем COVID-опасности
• 24 млн долларов: в США продают самый дорогой номерной знак в мире
• Безос строит орбитальную станцию: кто сможет там жить
• Украина одержала окончательную победу на суде по "скифскому золоту"
22 октября 2021
• В Славянске заработал еще один ежедневный центр вакцинации от COVID-19
• В Славянске открыли движение по отремонтированному мосту через Казенный Торец
• В Славянске появилось еще два «активных парка» для занятий спортом
• Полицейские Славянска осуществляют контроль за соблюдением карантинных ограничений перевозчиками
• Индивидуальный подбор корма для собаки
• Украина переводит на дистанционку вузы и еще ряд учебных заведений
• Обнародованы нормативы для начисления субсидий в "красных" зонах
• Украина остается в зеленом списке ЕС
• Пик волны пандемии в Украине ждут через неделю
21 октября 2021
• Новые правила перевозок в действии. Полиция будет проверять COVID-сертификаты: как это будет
• Транспорт на карантине. Кому грозит наказание за нарушение правил перевозок
19 октября 2021
• Олимпиада-2022: огонь зимних Игр в Пекине передан организаторам
• Население Украины за год сократилось больше чем на 381 тысячу
• Украина запустила "Виртуальный музей российской агрессии"
• Разновидности и особенности кредитов
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Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск увеличил свое состояние на 50 млрд долларов всего за четыре дня, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.