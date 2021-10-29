Россия останавливает экспорт энергетического угля в Украину с 1 ноября

Российская Федерация останавливает экспорт энергетического угля в Украину с 1 ноября. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в Telegram-канале.

"З 1 листопада Російська Федерація зупиняє поставки енергетичного вугілля в Україну. Мова іде про вугілля марки А (антрацит) та П (пісне). Таке вугілля завозила компанія ДТЕК (Луганська ТЕС, Криворізька ТЕС), Донбасенерго (Славянська ТЕС) та Технова (Дарницька ТЕЦ, Сумська ТЕЦ, Чернігівська ТЕЦ)", - отметил он.

Как написал Герус, по информации участников рынка, запрет не распространяется на коксующийся уголь, а касается лишь угля, который используется для нужд энергетики.

Такие действия РФ похожи на их действия осенью 2014 года, - добавил он.

Как сообщалось ранее, около 60% каменного угля и антрацита Украина импортирует. Ранее эксперты отмечали, что из-за низких запасов угля на складах ТЭС Украина может оказаться в ситуации, когда без импорта из России и Беларуси будет невозможно пройти осенне-зимний период. Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда в результате военных действий на востоке страны полностью потеряла контроль над частью Донбасса, где расположено большинство шахт. После этого страна начала импортировать уголь.